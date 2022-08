MillionDay, estrazione numeri vincenti/ Le combinazioni di oggi 26 agosto 2022

CLASSIFICA DEI NUMERI FREQUENTI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Anche questa sera, venerdì 26 agosto, l’estrazione del MillionDay e dell’Extra MillionDay arriverà puntuale alle 20.30. Se siete ancora indecisi sui numeri da giocare, ricordate che avete tempo fino alle 18.45 per partecipare all’estrazione di oggi. Per uscire dal blocco, potrebbe esservi utile fare il punto della situazione con le statistiche di gioco. Iniziamo allora con i numeri più frequenti del MillionDay, che nella sua personale classifica vede il 30, scelto per ben 40 sorteggi, il 22, 52 e il 53 protagonisti ciascuno di 41 estrazioni e infine il numero 9, grande favorito con 44 sorteggi.

Proseguiamo adesso con i numeri più affezionati della variante di gioco Extra MillionDay. Alla base della classifica troviamo il 2, con le sue 20 estrazioni, il 19, 29 e 32 scelti per 23 turni e infine il numero 5, che ha spopolato per ben 26 serate.

I NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Oltre ai grandi favoriti, è interessante anche scoprire quali sono i numeri ritardatari del gioco, quelli che proprio non vogliono saperne di comparire sul piccolo schermo. Che possano essere un’ispirazione per i giocatori più spericolati? Cominciamo anche qui con le statistiche del MillionDay, che vede tra i grandi assenti i numeri 13 (29 estrazioni), 26 (32 turni), 27 e 29 (entrambi assenti da 34 serate) e infine il 22, latitante da 43 estrazioni.

Che dire poi dell’Extra MillionDay? La top five di grandi assenti si apre con i numeri 19 e 31, che non vengono sorteggiati da 22 turni, e prosegue con il 38 (26 estrazioni), il 51 (31 turni) e infine il 36, che manca all’appello da 41 serate.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY, CACCIA AL MILIONE: LE REGOLE

Avete dubbi su come giocare al MillionDay e all’Extra MillionDay? Abbiamo ancora qualche ora di tempo prima delle estrazioni, perciò restate con noi per un velocissimo riepilogo delle regole. Partiamo dalla nozione più basilare: entrambi i giochi vi richiedono di scegliere dei numeri compresi tra 1 e 55. Se effettuate una “giocata singola”, allora avete la possibilità di scegliere una sola cinquina. Se optate per una “giocata plurima”, potete scegliere fino a 10 cinquine (5 se vi rivolgete a una ricevitoria). Ogni cinquina ha un costo fisso, che è pari a un euro.

Queste appena elencate sono le opzioni di gioco più semplici, ma non sono le uniche. Se vi sentite in vena di sperimentare, infatti, potete preferire anche sistemi di gioco più complessi, come quello integrale e ridotto. In questo caso potete scegliere 6 o 9 numeri. Qualsiasi metodo di gioco decidiate di scegliere, aggiungendo un ulteriore euro potete candidare gli stessi numeri anche all’estrazione dell’Extra MillionDay. Infine, dove si gioca? Potete recarvi nelle ricevitorie o nei rivenditori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oppure potete giocare online scaricando la App MyLotteries.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 26 AGOSTO 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 26 AGOSTO 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

