MillionDay/ Estrazione numeri vincenti, lunedì 16 gennaio 2023

La settimana inizia con la consueta attesa per l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, lunedì 16 gennaio 2023. I giocatori cercano ancora di accaparrarsi il titolo di primo vincitore del milionario del 2023 e la concorrenza sembra più agguerrita che mai. Nel frattempo, mentre si attende il momento del sorteggio per capire se ci sarà una schedina fortunata, è interessante andare a capire attraverso le statistiche di gioco quali numeri hanno caratterizzato le ultime serate.

Le ultime cinquanta estrazioni del Million Day hanno visto tra i grandi favoriti i numeri 52, con 41 presenze, il 20 e il 53 con 42 sorteggi, il 26 con 43 presenze e il 9 con 46 serate alle spalle. Invece, i numeri frequenti dell’Extra MillionDay sono il 22 con 36 estrazioni, il 46 con 37 presenze, il 7 e il 32 con 38 sorteggi ciascuno, e da ultimo il 5 che è stato protagonista di 40 turni.

Le scommesse sono aperte fino alle 20.20 di questa sera, dopodiché a partire dalle 20.35 i giocatori potranno prepararsi a puntare in vista dell’estrazione che si terrà domani. Per non perdere l’ispirazione è possibile anche curiosare tra i numeri ritardatari, sui quali la mano della Dea Bendata non si posa da diverse settimane, quasi si fosse dimenticata della loro esistenza. Decideranno di apparire all’ultimo minuto oppure continueranno a evitare di essere sorteggiati?

I numeri ritardatari del Million Day sono l’11 con le sue 25 assenze, il 55 che non risponde all’appello da 29 turni, il 43 che ha saltato le ultime 35 estrazioni, il 40 che manca da altrettanti turni e poi il 32, che è già riuscito a collezionare 49 assenze. Guardando invece ai grandi assenti della variante di gioco Extra MillionDay incontriamo il 26 con le sue 20 assenze, il 27 che manca da 29 turni, il 17 che latita da 31 serate, il 39 che sfugge alle scommesse da 34 sorteggi e il 34, che supera gli altri con le sue 40 assenze.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 GENNAIO 2023

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 16 GENNAIO 2023

