MillionDay/ Estrazione numeri vincenti, mercoledì 22 marzo 2023

MILLION DAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Ultimi minuti di attesa prima di questa nuova estrazione dei numeri vincenti di Million Day ed Extra MillionDay di oggi, mercoledì 22 marzo 2023! Per non farsi prendere dalla frenesia e vivere con l’angoscia gli ultimi momenti di attesa, può essere utile tenere la mente impegnata analizzando le statistiche di gioco e cercare di svelare i segreti dei numeri in gara.

Iniziamo a proporvi la top five dei numeri frequenti, quelli che sono stati pescati più volte negli ultimi cinquanta sorteggi. Nel Million Day abbiamo il 51 e il 52 con 40 presenze ciascuno, il 53 che ha collezionato 41 estrazioni, il 26 con 42 sorteggi e il 9 con 49 presenze. Tra i grandi favoriti dell’Extra MillionDay le statistiche segnalano invece il 7, il 19, il 22 e il 32 con 42 presenze ciascuno, infine il 46 ancora in testa con 44 turni.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Si può continuare a giocare al Million Day e all’Extra MillionDay fino alle 20.20, dopodiché ci sarà in breve stop per permettere l’estrazione dei numeri vincenti alle 20.30. Infine, dalle 20.35 le giocate riprenderanno per consentirvi di puntare sui vostri numeri del cuore per il concorso di domani.

Sempre per ingannare l’attesa e mantenersi in allenamento, vediamo la top five dei numeri ritardatari. Partendo anche in questo caso dal Million Day, i grandi assenti sono il 27 che manca all’appello da 29 turni, il 17 che latita da 30 serate, il 24 che manca da 31 estrazioni, il 34 che ha già collezionato 35 assenze e il 33 che tocca il record di 50 turni mancati. Nella variante di gioco Extra MillionDay ecco il 29 con 31 assenze, il 4 con 35 mancate estrazioni, il 9 che latita da 41 sorteggi, il 36 con 46 assenze e il 45 che ha saltato 50 serate.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 MARZO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 22 MARZO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA