MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi, martedì 1 novembre 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE SUGGERIMENTO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Si avvicina sempre di più il momento dell’estrazione dei numeri fortunati del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, martedì 1 novembre 2022. Per ingannare l’attesa, vediamo subito cosa dicono le statistiche di gioco sui numeri estratti più di frequente nelle ultime cinquanta estrazioni. Chissà che tra questi numeri non si nasconda l’ispirazione giusta per compilare la vostra schedina! Il Million Day ha assistito più di frequente all’estrazione dei numeri 20 (40 presenze), 30 e 52 (entrambi protagonisti di 42 turni), 9 e 53 (ciascuno con 43 serate alle spalle).

Se andiamo a controllare la situazione relativa all’Extra MillionDay scopriamo invece che i grandi favoriti della variante di gioco sono il 32 (29 estrazioni), il 7 e il 29 (ognuno scelto per 30 volte), il 19 (31 presenze) e da ultimo il 5 con i suoi 32 sorteggi. Se pensate di avere avuto l’ispirazione giusta, ricordate che potete scommettere fino alle 20.20 di oggi, dopodiché a partire dalle 20-35 saranno riaperte le giocate in vista dell’estrazione di domani.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Per i giocatori è utile anche controllare quali sono i numeri ritardatari e da quanto tempo si nascondono dall’estrazione, così da poter valutare se è il momento di scommettere su di loro e sperare che tornino a comparire sul piccolo schermo. Nel Million Day mancano all’appello i numeri 7 (25 assenze), 5 (29 assenze), 19 (32 turni senza essere scelto), 22 (45 assenze) e 11, che domina la classifica dall’alto delle sue 57 assenze.

Cosa dire invece dell’Extra MillionDay? Qui la top five di numeri ritardatari si compone del 12 (19 assenze), del 13 (24 serate senza essere pescato), del 33 (51 assenze), del 3 (latitante da 52 turni) e del 43, che raggiunge la notevole cifra di 70 assenze.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 1 NOVEMBRE 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 1 NOVEMBRE 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

