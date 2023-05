Estrazione Million Day/ Numeri vincenti oggi 2 maggio 2023: le cinquine

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: L’ESTRAZIONE ODIERNA

Le estrazioni del Million Day e dell’Extra Million Day tornano anche oggi, martedì 2 maggio. Riuscirà qualche fortunato vincitore a portare a casa la maxi cifra da un milione di euro? L’ultima volta, a mettere a segno una maxi vincita, è stato un fortunato vincitore di Ischia, in provincia di Napoli, lo scorso 28 aprile. Un milione di euro che ha portato a 18 le vincite milionarie dall’inizio dell’anno e 253 dal lancio del Million Day.

Ricordiamo che per giocare al concorso basta scegliere 5 numeri preferiti, compresi tra l’1 e il 55. La giocata può essere semplice, plurima o sistemica. All’Extra MillionDay, invece, si gioca scegliendo altri cinque numeri sui rimanenti e permette di vincere fino a 100.000 euro.

ESTRAZIONE MILLION DAY: I NUMERI RITARDATARI

Il gioco del Million Day permette di portare a casa fino a un milione di euro. Vediamo però qualche statistica che potrebbe aiutarci a capire quali numeri giocare e quali no. Partiamo dai ritardatari assoluti. Il 55 non si vede da 20 estrazioni mentre il 23 da 14, così come l’11. Il numero 29 è assente da 13 estrazioni mentre il 43 da 12. I numeri 32, 21 e 31 non si vedono da 10 estrazioni mentre il 42 e il 5 da ben 9. Passando invece ai singoli concorsi, il 16 è assente da 37 volte sul Million Day così come il 37 da 34. Il 21 non si vede da 28 estrazioni, il 23 da 27 e il 44 da 22. Passiamo ora all’Extra MillionDay: il numero 55 non si vede da 49 estrazioni, il 29 da 41, l’11 da 39 e il 5 da 38. Chiude la top five il 51 assente da 34 volte.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: I NUMERI FREQUENTI

Passiamo ora ai numeri frequenti del gioco quotidiano. Per il Million Day, sulla base degli ultimi 365 giorni, il numero 30 è stato estratto 28 volte. Segue il 26, a 25 presenze, mentre il 9 è a 24. Sono 23 invece le estrazioni nelle quali si son visti i numeri 54 e 19. Per l’Extra Million Day, invece, il numero 37 è a 27 estrazioni. A seguire c’è l’8, a 25, così come l’1. Il 41 si è visto 24 volte mentre il 42 ben 23. Si tratta di statistiche che certamente aiuteranno a capire su quali numeri sia giusto puntare e su quali no.

Le estrazioni del Million Day e dell’Extra Million Day tornano anche oggi, in questo martedì 2 maggio. Quali saranno oggi i numeri che regaleranno la gioia della vittoria di un milione di euro a qualche fortunato giocatore? Ogni giorno c’è un doppio appuntamento con due estrazioni, una alle 13 e una alle 20.30. Dall’inizio del concorso sono state 252 le persone che hanno portato a casa la maxi somma di un milione.

Al concorso si vince già indovinando due numeri. Più numeri si indovinano, più la cifra aumenta, fino ad arrivare ad un milione. Ricordiamo inoltre che si vince anche con l’Extra Million Day, concorso aggiuntivo che permette di portare a casa fino a centomila euro.

ESTRAZIONE MILLION DAY: VINCITE MILIONARIE

Il gioco del Million Day dà la possibilità di vincere fino a un milione di euro. È ormai da qualche settimana, però, che non viene centrata alcuna vincita milionaria. L’ultima si è registrata il 18 aprile a Gagliole (MC), con l’estrazione delle 13 del Million Day. Qualche giorno prima, il 16 aprile, la fortuna aveva baciato un giocatore di Casagiove (CE). E ancora, il 14 aprile era stato il turno di un giocatore di Montescaglioso (MT) mentre il 7 aprile era toccato ad un giocatore a Pechino, in provincia di Siracusa. Da quando il gioco è stato lanciato, sono 252 le persone che hanno portato a casa un milione di euro centrando i cinque numeri fortunati.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 2 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

7 – 15 – 28 – 53 – 54

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 2 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

16 – 35 – 37 – 49 -52

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 2 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

7 – 15 – 28 – 53 – 54

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 2 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

16 – 35 – 37 – 49 – 52

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











