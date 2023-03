MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi, martedì 21 marzo 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Rieccoci con l’immancabile momento dell’estrazione dei numeri vincenti di Million Day ed Extra MillionDay di oggi, martedì 21 marzo 2023! Stanno per scattare le ultimissime ore prima del sorteggio, quindi perché non approfittarne per cercare di carpire i segreti dei numeri e andare a caccia della giusta ispirazione per compilare la schedina?

Aids, Alessandro Aiuti/ “Cure? Tecnologia aiuta ma va combattuta la discriminazione”

Tra i numeri da tenere d’occhio segnaliamo quelli frequenti, cioè quello che sono stati pescati più volte negli ultimi cinquanta sorteggi. Nel Million Day abbiamo il 30 e il 52 con 40 presenze ciascuno, il 53 che ha collezionato 41 estrazioni, il 26 con 42 sorteggi alle spalle e il 9 con 49 presenze. Tra i grandi favoriti dell’Extra MillionDay incontriamo il 7, il 19 e il 32 con 42 presenze ciascuno, poi il 22 con 43 sorteggi, infine il 46 con 44 turni.

Chi sono Brando e Maria Rosa, figli Christian De Sica/ La moglie Silvia Verdone

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Si può continuare a giocare al Million Day e all’Extra MillionDay fino alle 20.20, mentre oltre questo orario le giocate saranno bloccate in vista dell’estrazione dei numeri vincenti alle 20.30. Infine, dalle 20.35 potrete tornare a puntare sui vostri numeri del cuore per il concorso di domani.

Vediamo adesso quali altri numeri tenere d’occhio: quelli ritardatari. Partendo anche in questo caso dal Million Day, i grandi assenti sono il 27 che manca all’appello da 28 turni, il 17 che latita da 29 serate, il 24 che manca da 30 estrazioni, il 34 che ha già collezionato 34 assenze e il 33 che segna 49 turni mancati. Nella variante di gioco Extra MillionDay ecco il 26 con 32 assenze, il 4 con 34 mancate estrazioni, il 9 che latita da 40 sorteggi, il 36 con 45 assenze e il 45 che ha saltato ben 49 serate.

Chi era Maria Mercader, madre di Christian De Sica/ Carriera e "doppio" matrimonio

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 MARZO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 21 MARZO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA