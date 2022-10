MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi, martedì 25 ottobre 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Anche oggi, martedì 25 ottobre, stiamo per scoprire se sarà finalmente incoronato il vincitore della caccia al milione di questo mese. Se siete alla ricerca di uno spunto o un’ispirazione per la vostra giocata, vediamo subito le statistiche di gioco relative ai numeri che sono comparsi più spesso in riferimento alle ultime 50 estrazioni. Iniziamo dal Million Day, dove troviamo subito i numeri 48 e 53, tutti e due scelti dalla Dea Bendata per 41 volte, seguiti dal 30 (42 presenze), dal 9 e dal 52 ciascuno con le sue 43 estrazioni.

I numeri favoriti dell’Extra MillionDay sono il 19 e il 32, entrambi con 28 turni alle spalle, il 7 e il 29 con le loro 29 estrazioni ciascuno e poi il 5, che è stato pescato per 32 serate. Potete decidere di scommettere su questi numeri oppure di tentare nuove strade fino alle 20.20 di questa sera, quando non sarà possibile compilare le schedine per consentire l’estrazione delle cinquine vincenti. Potrete tornare a puntare i vostri numeri preferiti a partire dalle 20.35, quando saranno riaperte le partecipazioni per l’estrazione di domani.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

I giocatori più spericolati tengono d’occhio anche i numeri ritardatari del gioco, scommettendo sulla possibilità che i riflettori tornino a posarsi su di loro. Se volete tentare anche questa soluzione, le statistiche ufficiali del Million Day indicano tra i grandi assenti i numeri 19 (25 assenze), 6 (28 assenze), 22 (38 turni), 16 (40 assenze) e 11, che sfugge ai giocatori da 50 serate.

L’Extra MillionDay invece presenta nella sua classifica di ritardatari il 37 (con altrettante assenze), il 42 (43 assenze), il 33 (che latita da 44 turni), il 3 (45 assenze) e il 43, con un notevole stacco di 63 assenze.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 25 OTTOBRE 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 25 OTTOBRE 2022

–

