MillionDay: Estrazione numeri vincenti oggi, mercoledì 5 ottobre 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Cresce l’attesa per l’estrazione del MillionDay di oggi, mercoledì 5 ottobre, e noi vogliamo proporvi le statistiche di gioco per darvi un quadro completo sull’andamento degli ultimi sorteggi e per offrirvi qualche ispirazione in vista di questa sera. Cominciamo con il vedere insieme i numeri frequenti del MillionDay, quelli che sono stati selezionati più spesso in riferimento alle ultime cinquanta estrazioni: si tratta del 24 e del 48 (entrambi con 40 presenze), del 52 e del 53 (tutti e due scelti per 41 volte) e infine del numero 9 con le sue 45 estrazioni.

Pure la variante Extra MillionDay è utile da tenere d’occhio per capire in quale direzione muoversi per scegliere la combinazione su cui puntare. La top five di numeri favoriti vede in pista il 7 (25 presenze), il 19 (26 estrazioni), il 32 (scelto 27 volte), il 5 con 28 sorteggi alle spalle e poi il 29 con le sue 29 presenze nelle ultime serate. Ricordate che mancano ormai poche ore alla chiusura delle scommesse per oggi, mercoledì 5 ottobre: fino alle 20.20 avete ancora tempo per puntare sulle vostre combinazioni, dopodiché dovreste aspettare fino alle 20.35 per ricominciare a giocare e prendere parte all’estrazione di domani.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Tra le statistiche più interessanti c’è senza dubbio quella relativa ai numeri ritardatari, che potrebbero continuare a giocare a nascondino oppure potrebbero sorprendere tutti e diventare gli inattesi protagonisti di questa sera. Il MillionDay vanta tra i suoi più grandi assenti il 3 (31 assenze), il 13 (che manca da 32 turni), il 21 (38 assenze), il 33 (latitante da 40 sorteggi) e poi il 31, che si nasconde da 43 estrazioni.

I numeri ritardatari dell’Extra MillionDay sono naturalmente diversi ma comunque interessanti: la classifica si compone del 20 e del 44, tutti e due latitanti da 25 estrazioni, ma anche del numero 16 (33 assenze), 43 (43 assenze) e 8, che è riuscito a evitare già 47 sorteggi.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, ESTRAZIONE RICCA? COME RISCUOTERE LA POSSIBILE VINCITA

Sapete già cosa fare nel caso di vincita? Se avete qualche dubbio siete nel posto giusto al momento giusto, in attesa dell’estrazione dei numeri vincenti di questa sera. Il sito ufficiale del Million Day ricorda che si possono riscuotere i premi solo e soltanto se esibite lo scontrino integro e originale, quindi massima attenzione a conservarlo bene. Se avete giocato online, le vincite fino a 10.500 euro saranno accreditate sul vostro conto di gioco. Se avete vinto cifre più alte, vi sarà richiesto di presentarvi in un qualsiasi sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Roma, esibendo anche un documento di identità valido, il codice fiscale e la richiesta di pagamento. Se avete giocato una schedina in ricevitoria o dai rivenditori autorizzati, invece, la procedura cambia a seconda dell’importo del premio. Potete incassare le vincite fino a 543,48 euro recandovi in una qualsiasi ricevitoria, mentre per premi tra 543,48 euro e 10.500 euro dovrete chiedere nella stessa ricevitoria in cui avete effettuato la giocata. Per le vincite più sostanziose sopra i 10.500 euro dovrete comunque riscuoterli in una delle filiali Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Roma, con tutti i documenti necessari.

Avete tempo fino al sessantesimo giorno dall’affissione del Bollettino Ufficiale per riscuotere i vostri premi. Infine, ecco un suggerimento per conoscere l’esito della vostra schedina velocemente e senza errori: aprite il sito del Million Day oppure la App MyLotteries e ricopiate il numero della schedina nel form dedicato. Il sistema calcolerà per voi l’esito della giocata e i premi!

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 5 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 5 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











