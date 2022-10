MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi venerdì 7 ottobre 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Cresce la sensazione di speranza e attesa per l’estrazione di oggi, venerdì 7 ottobre, del Million Day. È il momento ideale per analizzare le statistiche di gioco e tentare di indovinare i prossimi numeri su cui si poserà la mano della Fortuna. Nelle ultime cinquanta estrazioni, il Million Day ha visto protagonisti i numeri 30, 48 e 53, tutti quanti per ben 40 estrazioni. Ancora più frequenti i numeri 52 (42 presenze) e 9, quest’ultimo che ha collezionato ormai 44 partecipazioni.

L’Extra MillionDay vede nella sua rosa di favoriti invece i numeri 7 e 19 (entrambi con 26 sorteggi alle spalle), 32 (27 presenze), 5 (scelto per 28 serate) e infine il 29, protagonista di 29 estrazioni. Ci auguriamo che questa statistica vi abbia dato qualche ispirazione, così che possiate scegliere la vostra combinazione entro le 20.20, orario oltre il quale non sarà più possibile scommettere sulle cinquine di oggi. Dalle 20.35 però potrete tornare a puntare sull’estrazione di domani.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Un’altra classifica da non perdere per avere un quadro completo dei sorteggi è quella dei numeri ritardatari. Nel Million Day, i numeri che latitano di più lontano dai riflettori sono il 3 (33 assenze), il 13 con le sue 34 assenze, il 21 (che non risponde all’appello da 40 serate), il 33 (42 assenze) e soprattutto il 31, che ha già collezionato 45 serate senza essere estratto.

Vediamo ora cosa succede nell’Extra MillionDay. Qui i grandi assenti sono il 20 e il 44, entrambi con 27 assenze alle spalle, il 16 (35 assenze), il 43 (timido da 45 serate) e poi l’8, che continua a non farsi acchiappare da 49 turni.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, ESTRAZIONE RICCA? COME RISCUOTERE LA POSSIBILE VINCITA

Siete pronti a pregustare un’eventuale vincita al Million Day e Extra MillionDay? Ricordate di non gettare via lo scontrino originale, perché potete intascare i vostri premi soltanto esibendolo integro e leggibile. Se intendete giocare online, sappiate che riceverete le vincite fino a 10.500 euro come accredito sul vostro conto di gioco. Per cifre più alte dovrete però recarvi in un qualsiasi sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Roma, esibendo anche un documento di identità valido, il vostro codice fiscale e la richiesta di pagamento. Se avete scommesso in ricevitoria o presso uno dei rivenditori autorizzati, invece, potete incassare le vincite fino a 543,48 euro recandovi in uno qualsiasi di questi luoghi, mentre per cifre comprese tra 543,48 euro e 10.500 euro dovrete rivolgervi alla stessa ricevitoria in cui avete giocato. Per cifre sopra i 10.500 euro anche voi dovrete recarvi in una delle filiali Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Roma, con tutti i documenti necessari.

Per riscuotere i vostri premi avete fino al sessantesimo giorno dall’affissione del Bollettino Ufficiale. Per conoscere l’esito della vostra schedina velocemente e senza errori, vi suggeriamo di aprire il sito del Million Day oppure la App MyLotteries e ricopiare il numero della schedina nel form dedicato. In questo modo il sistema calcolerà per voi l’esito della giocata e i premi!

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 7 OTTOBRE 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 7 OTTOBRE 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











