MillionDay numeri vincenti/ Estrazione di oggi 6 ottobre 2022 e dell’Extra MillionDay

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

È ricominciata l’attesa per l’estrazione del MillionDay di oggi, giovedì 6 ottobre, ed è un ottimo momento per fare il punto sulle statistiche degli ultimi sorteggi, così da offrirvi qualche ispirazione per superare l’attimo di indecisione davanti alla schedina vuota. Sbirciamo allora i numeri frequenti del MillionDay, quelli selezionati più spesso durante le ultime cinquanta estrazioni: stiamo parlando del 24 e del 48 (entrambi con 40 serate alle spalle), del 52 (41 presenze), del 53 (scelto per 42 volte) e infine del numero 9, che è sotto i riflettori ormai da 45 serate.

Attenzione a non perdervi neanche la classifica della variante Extra MillionDay. In questo caso, i numeri super favoriti sono il 7 e il 19 (tutti e due usciti in 26 estrazioni), il 32 (sorteggiato per 27 turni), il 5 con i suoi 28 sorteggi e poi il 29 che ha presenziato a 29 serate. Ricordate che mancano ormai poche ore alla chiusura delle scommesse per oggi, giovedì 6 ottobre: fino alle 20.20 c’è infatti tempo per puntare sulle vostre combinazioni, dopodiché vi toccherà aspettare fino alle 20.35 per poter ricominciare a giocare e scommettere sull’estrazione di domani.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Se non avete paura dell’ignoto, eccovi allora la classifica dei numeri ritardatari, su cui scommettere potrebbe rivelarsi un azzardo oppure un’idea vincente. Il MillionDay sente la mancanza del numero 3 (32 assenze), del 13 (latitante da 33 turni), del 21 (39 assenze), del 33 (assente da 41 sorteggi) e infine del 31, che gioca a nascondino ormai da 44 serate.

Non dimentichiamoci dei numeri ritardatari dell’Extra MillionDay: la top five si apre con il 20 e del 44, entrambi assenti da 26 estrazioni, poi con il numero 16 (34 assenze) e con notevole stacco ecco il 43 (44 assenze) e da ultimo l’8, a cui si dà la caccia ormai da 48 estrazioni.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY, LE REGOLE DELLA CACCIA AL MILIONE

In attesa di scoprire le cinquine vincenti di oggi, parliamo dei dettagli più pratici del gioco: sia il Million Day sia la sua variante Extra MillionDay vi chiedono di scegliere dei numeri compresi tra 1 e 55. La giocata singola permette di puntare su cinque di questi numeri, mentre la giocata plurima fa scommettere su più di una cinquina (massimo 5 in ricevitoria e max 10 se giocate online tramite app). Ogni cinquina ha il costo fisso di un euro. È possibile partecipare anche con i sistemi integrale e ridotto, che permettono di giocare dai 6 ai 9 numeri. Regole sono analoghe per l’Extra MillionDay, la cui estrazione avviene subito dopo quella del Million Day e prende in considerazione i 50 numeri esclusi dal sorteggio principale. Potrebbe insomma essere una seconda possibilità per la vostra giocata, dal costo aggiuntivo di un euro.

Le schedine si possono compilare nelle ricevitorie oppure presso i rivenditori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma il MillionDay è disponibile anche online: vi basta scaricare la App MyLotteries e aprire un conto di gioco.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 OTTOBRE 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 6 OTTOBRE 2022

