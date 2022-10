MillionDay, numeri vincenti/ Estrazione oggi martedì 11 ottobre 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Mentre aspettiamo che siano svelate le cinquine vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay , ecco le statistiche di gioco che potrebbero svelarci qualche indizio sull’esito dell’estrazione ormai imminente. Vediamo i numeri estratti più di frequente nelle ultime 50 estrazioni: per il Million Day abbiamo il 48 e 53, entrambi scelti per 40 estrazioni, poi il 30, scelto per 41 volte e a seguire il 52 con le sue 42 presenze, surclassato dal 9 che ha già conquistato 44 estrazioni.

L’Extra MillionDay vede invece la partecipazione assidua del 19 e del 22 (entrambi con 26 serate alle spalle), del 32 (27 turni), del 5 (28 presenze) e del 29, già selezionato 29 volte. Lasciatevi ispirare da questi numeri fino alle 20.20, perché dopo non sarà più possibile scommettere sulle cinquine di oggi. Dalle 20.35 potrete quindi prendere parte all’estrazione di domani.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Per avere un quadro completo del gioco eccovi anche i numeri ritardatari del gioco, che nel Million Day sono l’11 (36 assenze), il 3 (37 assenze), il 13 (38 serate senza essere pescato), il 21 (43 assenze) e il 31, inafferrabile da 49 serate… chissà che uno di questi non decida di riservarci qualche sorpresa nell’estrazione di stasera oppure nelle prossime?

L’Extra MillionDay sente la mancanza dei numeri 20 e 44 (31 assenze per tutti e due), del 16 (39 assenze), del 43 (sfuggente da 49 serate) e dell’8, che continua a far disperare i giocatori da 53 sorteggi.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, ESTRAZIONE RICCA? COME RISCUOTERE LA POSSIBILE VINCITA

Occhio non soltanto a controllare bene la vostre schedina del Million Day, ma attenzione anche a non gettare via lo scontrino originale, così che possiate riscuotere i vostri eventuali premi. Giocando online, le cifre inferiori a 10.500 euro vi vengono accreditate direttamente sul vostro conto di gioco. Per importi più alti dovete recarvi in un qualsiasi sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Roma, portando con voi anche un documento di identità valido, il codice fiscale e la richiesta di pagamento. Giocando in ricevitoria o presso uno dei rivenditori autorizzati, invece, le vincite fino a 543,48 euro si riscuotono presso questi esercenti, mentre le cifre comprese tra 543,48 euro e 10.500 euro vanno richieste nella stessa ricevitoria in cui avete giocato. Anche in questo caso le cifre sopra i 10.500 euro vanno richieste in una delle filiali Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Roma, con tutti i documenti necessari.

Per riscuotere i vostri premi avete fino al sessantesimo giorno dall’affissione del Bollettino Ufficiale. Volete conoscere facilmente l’esito della vostra schedina? Andate sul sito del Million Day oppure sulla App MyLotteries e ricopiate il numero della schedina nel form dedicato. Non potrete sbagliare perché sarete aiutati dal sistema di gioco! (agg. Marta Duò)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 11 OTTOBRE 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 11 OTTOBRE 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











