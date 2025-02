Millions, film su Rete 4 diretto da Danny Boyle

Venerdì 14 febbraio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:40, la commedia drammatica del 2004 dal titolo MIllions, distribuita da Medusa e prodotta da Andrews Hauptman e Mission Pictures. Il film vede alla regia il talentuoso Danny Boyle che ha debuttato al cinema nel 1994 con Piccoli omicidi tra amici, che gli ha garantito un enorme successo sia di critica che di pubblico a livello internazionale.

Trainspotting, il suo secondo grande progetto, ha ottenuto eccellenti risultati al botteghino, soprattutto in Gran Bretagna, grazie anche alla collaborazione con Andrew Macdonald e John Hodge, rispettivamente produttore e sceneggiatore.

Tra le sue opere più recenti spiccano film come 28 anni dopo, atteso per il 2025, Yesterday e Trainspotting 2. Nel 2009, con The Millionaire, Boyle ha vinto un Premio Oscar, un Golden Globe e un BAFTA come miglior regista.

Nel cast di MIllions spicca James Nesbitt nel ruolo di Antony Cunningham. L’attore ha iniziato recitando per passione in un teatro locale prima di approdare in televisione con piccoli ruoli. Il debutto cinematografico risale al 2001 con Lucky Break. Più di recente, Nesbitt ha partecipato a produzioni come Lo Hobbit: La desolazione di Smaug e Il cammino per Santiago. A completare il cast troviamo Axel Etel, Lewis Owen McGibbon e Daisy Donovan.

La trama del film Millions: il ritrovamento di una borsa piena di soldi

Millions è un film ambientato in Gran Bretagna, in un momento particolare della storia economica del Paese: l’introduzione dell’euro. In questo contesto, la sterlina, destinata gradualmente a perdere valore e a scomparire come mezzo di scambio, crea un clima di incertezza. La vicenda segue la famiglia di Antony e Damian, che decide di trasferirsi in un quartiere benestante.

Tra i due fratelli spicca Damian, un bambino speciale, dotato di una personalità curiosa. Damian crede di poter parlare con i santi e costruisce un rifugio segreto fatto di scatole di cartone, posizionandolo accanto ai binari di una ferrovia. Antony, invece, per attirare l’attenzione e ottenere vantaggi, non esita a simulare disperazione per la perdita della madre. Un giorno, mentre Damian si trova nel suo rifugio, avviene qualcosa di totalmente inaspettato: compare dal nulla una borsa piena zeppa di sterline.

Convinto che si tratti di un miracolo, Damian attribuisce il dono alla carità di un santo. In realtà la borsa era stata lanciata dal finestrino di un treno in corsa; al suo interno si trovava denaro destinato alla distruzione.

La scoperta sconvolge entrambi i fratelli, ma li porta a visioni contrapposte su cosa fare con la somma di 250 mila sterline: Antony vorrebbe spenderle approfittando del tempo limitato prima che la valuta perda ogni valore, mentre Damian sogna di usarle per opere di beneficenza. Da qui si sviluppano una serie di eventi rocamboleschi, che ruotano intorno a questo fortuito malloppo.