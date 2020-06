Milly Carlucci/ “Abbiamo bisogno di felicità e sorrisi” (Domenica In)

Milly Carlucci è tra gli ospiti della nuova puntata di “Domenica In“, il programma di successo condotto da Mara Venier su Rai1. La conduttrice sicuramente rivelerà in esclusiva le prime novità sulla prossima edizione di “Ballando con le Stelle”, il talent show previsto per marzo scorso ma poi rimandato per via dell’emergenza Coronavirus. Nonostante tutto però la Carlucci dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha condiviso tutto il suo desiderio di tornare in onda: “siamo all’edizione numero 15 e le parole d’ordine sono due: felicità e sorrisi, perché ne abbiamo tanto bisogno”. Dopo questi lunghi mesi di lockdown e quelle immagini terribili che non potremo mai dimenticare, la Carlucci è convinta di una cosa: “ora ci serve una pausa di evasione mentale. La televisione è stato un mezzo preziosissimo in questo periodo, ci ha informato e con un lavoro capillare e battente ha spiegato, a un popolo di natura non proprio disciplinato come il nostro, il bisogno di seguire delle regole. E lo abbiamo fatto, giustamente. Adesso però, pur con le dovute attenzioni abbiamo bisogno di ritrovare la libertà di sognare, di fare cose nuove e di stare insieme, perché è così che la creatività si accende”.

Milly Carlucci: “Ballando con le Stelle? Torneremo in onda a settembre”

Il ritorno di “Ballando con le Stelle 15” è sempre più vicino. A confermarlo è stata proprio la padrona di casa Milly Carlucci che, dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato: “quando la struttura Sicurezza della Rai ci darà il via allora potremo partire con tutto l’entusiasmo e la voglia di tornare a fare televisione. Presumibilmente entro la metà di settembre”. La conduttrice storica della Rai ha anche annunciato qualche piccola anticipazione sulla prossima stagione: “il mio desiderio è quello di proporre “Ballando” nella sua formula originaria. Avremo sempre 13 coppie” – rivelando anche i nomi della giuria – “Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli”. Ma non finisce qui, visto che ad arricchire la giuria del talent show ci saranno anche i commentatori a bordo campo: Roberta Bruzzone e Alberto Matano a cui si aggiungeranno, settimana dopo settimana per una staffetta, Laura Chimenti, Emma D’Aquino, e Francesco Giorgino. Il successo di Ballando con le Stelle è innegabile, ma quest’anno la Carlucci è riuscita a conquistare il pubblico anche con la prima edizione de “Il cantante mascherato” vinto da Teo Mammuccari. Parlando proprio della seconda edizione, la conduttrice ha rivelato: “ci saranno nuove maschere perché sono legate alla personalità del personaggio che si nasconde sotto. Potrebbero essere più delle quattro puntate della scorsa edizione e quindi i concorrenti dovrebbero essere più di otto, per poter andare avanti con le eliminazioni”.



