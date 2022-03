Milly Carlucci/ “Al Cantante Mascherato nuovi duetti e confronto Malgioglio-Lopez”

Milly Carlucci è tornata ospite ieri del programma di Rai Uno, La Vita in Diretta, e nell’occasione ha regalato qualche anticipazione in merito al Cantante Mascherato. Dopo lo stop alla messa in onda di venerdì scorso per via della guerra in Ucraina, lo show del primo canale tornerà domani sera in diretta: “Io credo che sia importante nel piccolissimo che facciamo – le parole di Milly Carlucci su Rai Uno – dire ai bambini e agli anziani soprattutto, che dopo due anni di pandemia sono piombati in un’altra ansia, e bisognerà spiegarla ai bimbi quest’ansia nuova, chiaramente sono momenti duri, ma è anche importante alleggerire, ma non perchè siamo scemi o non capiamo dove stiamo, ma perchè l’essere umano non può essere sotto pressione sempre, bisogna avere momenti di sfogo e in questi momenti giochiamo a ‘far finta che’, lasciando il mondo fuori e vogliamo farvi sorridere, darvi un po’ di spensieratezza per ricaricarci un po’”.

Quindi, più specificatamente su quanto accadrà domani sera a Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci ha aggiunto: “Tornano i duetti e avremo un faccia a faccia fra Malgioglio e Massimo Lopez, le due ipotesi più forti fatte sotto i personaggi della maschera di Sole e Luna, quindi cercheremo di capire… ci sarà da divertirsi e che privilegio è poter sorridere?”.

MILLY CARLUCCI E IL CANTANTE MASCHERATO: IN APERTURA ANASTASIA KUZMINA

La trasmissione tra l’altro partirà con un intervento di Anastasia Kuzmina, ballerina della famiglia di Ballando con le Stelle, di origini ucraine, che parlerà ovviamente del conflitto in corso nella sua terra in questi giorni, e lancerà un appello in favore dell’Unhcr.

Subito dopo, al via uno spareggio molto atteso: “Partiamo con pinguino e drago in spareggio – ha aggiunto e concluso Milly Carlucci – chissà chi si nasconde?”. Vi ricordiamo che nell’ultima puntata andata in onda, quella di tre settimane fa, venne eliminata L’Aquila, che si rivelò poi essere Alba Parietti, personaggio tv che la maggior parte di coloro che seguono la trasmissione di Rai Uno avevano ipotizzato da tempo nonostante numerose smentite.

