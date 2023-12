Milly Carlucci, annuncio a sorpresa su Ballando con le stelle 2023/ “Ci sarà una novità per i concorrenti”

Milly Carlucci e l’annuncio a sorpresa a Ballando con le stelle

Questa sera è in arrivo una nuova puntata di Ballando con le stelle su Rai1 e Milly Carlucci ha deciso di scoprire le carte in vista della serata che attende i concorrenti. Cosa accadrà a Ballando con le stelle 2023? Nella puntata di oggi sabato 2 dicembre infatti assisteremo a delle novità molto curiose. Intervenuta a La volta buona da Caterina Balivo su Rai1, la padrona di casa Milly Carlucci ha voluto rivelare alcune anticipazioni sullo show di Rai1. “Non sono da sola, abbiamo appena finito una prova e sono qui con Giovanni Terzi. C’è un colpo di scena in questa nuova puntata perché non vedrete una sola eliminazione ma due e tutto qui in diretta”.

Milly Carlucci ha poi voluto mandare un avvertimento a tutti i protagonisti rimasti in gioco a Ballando con le stelle 2023, mettendoli in guardia dallo spauracchio spareggio, che incombe sulla testa di tutti i concorrenti rimasti in gioco. “La classifica è corta ormai. Già abbiamo avuto nelle scorse settimane delle eliminazioni. Direi a tutti i concorrenti di preparasi bene, soprattutto il secondo ballo. Quello che serve per lo spareggio. Quindi tutti pronti allo spareggio e prepararsi è una cosa saggia. Siamo molto avanti con il programma bisogna essere belli forti in questa parte” le parole di Milly Carlucci.

Ora che la classifica di Ballando con le stelle è sempre più corta, Milly Carlucci ha voluto soffermarsi su quanto sia importante mettersi in mostra per provare ad arrivare fino in fono nel varietà di Rai1. L’ultima coppia eliminata dal format, quella formata dalla conduttrice Paola Perego e Angelo Madonia, che però ripongono la loro fiducia nel ripescaggio, con la speranza di tornare in gioco a Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Madonia ha così commentato il percorso nel programma. Sono molto contento di aver fatto questo percorso con una professionista come Paola. Ci sono stati così tanti miglioramenti e sono molto fiero. Ringrazio chi ci ha seguito, anche se alla fine non ci avete supportato troppo. Adesso abbiamo una pausa e poi ripartiremo con il ripescaggio. Noi ci prepareremo e saremo pronti a tornare in pista e quindi continuate a sostenerci“.

Stesse speranze di Paola Perego, che spera di poter tornare in gioco a Ballando con le stelle 2023 di Milly Carlucci con questa chance del ripescaggio: “Non sono triste e per me è già una bella vittoria, non era scontato. Intanto sono felice di essere arrivata fino a qui. Poi vi ringrazio per il calore e il supporto. A questo punto però vediamo come andrà anche il ripescaggio“. Vedremo cosa accadrà questa sera nel programma di Milly Carlucci.











