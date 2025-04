Ballando con le Stelle festeggia i suoi 20 anni, ci credereste mai? Milly Carlucci porta avanti da ben due decenni uno dei programmi più amati del mondo della televisione, con gli storici giudici e i vip che ogni anno si mettono in gioco per dimostrare di avere la stoffa per diventare potenziali ballerini. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Milly Carlucci ha raccontato di essere molto fiera del suo talent show, e che inizialmente si era trovata circondata da scettici che non credevano si potesse avere successo con una trasmissione sul ballo.

“Ma il nostro era un concetto diverso: una gara di ballo tra vip, con professionisti che li affiancano“, confessa Milly Carlucci, dicendo che per lei Ballando con le Stelle è stato un vero e proprio salto nel buio. Un gesto coraggioso che poi si è rivelato la carta vincente grazie alla simpatia di tutti i membri del talent. E per i 20 anni del programma, la conduttrice ha detto di voler celebrare in maniera insolita: “Abbiamo deciso di iniziare i festeggiamenti in anticipo, con quattro prime serate e tanti ospiti“, ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni.

Avete capito bene, Ballando con le Stelle compie 20 anni, anche se il tempo pare essere volato. Per l’occasione Milly Carlucci ha ideato un festeggiamento ad hoc tramite un programma che verrà trasmesso in prima serata su Rai 1 a partire dal 9 maggio 2025, qualche mese prima dell’inizio vero e proprio di settembre. Tra gli ospiti, la conduttrice ne rivela qualcuno a Tv Sorrisi e Canzoni: “Gabriel Garko, Federica Pellegrini, Emanuele Filiberto, Bianca Guaccero, Wanda Nara, Massimiliano Ossini, Federica Nargi, Francesco Paolantoni“. Loro, saranno solo alcuni dei vip che parteciperanno alla scelta dei nuovi maestri.

Ebbene sì, perchè il programma sarà incentrato proprio sui casting per trovare i nuovi maestri ballerini che ci accompagneranno durante la nuova edizione. I migliori dieci passeranno alla sfida finale dove si decreteranno i vincitori e quindi coloro che passeranno alla nuova stagione di Ballando con le Stelle 2025. Milly Carlucci ci aspetta dunque per vivere una serie di puntate estremamente emozionanti: “Quello che succede, succede”, ha detto la conduttrice, “Quindi devi essere preparato a immergerti in questa realtà e a viverla fino in fondo, anche con la gioia di raccontare una storia“.