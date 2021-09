Milly Carlucci/ “Ballando con le stelle 2021 sarà straordinario, su Todaro già detto tutto”

Mancano poche ore allo start della nuova edizione di Ballando con le stelle, che – a detta della conduttrice Milly Carlucci – sarà ‘straordinaria’. In una conversazione con l’Ansa pubblicata lo scorso 2 settembre, Milly ha parlato della sua emozione in vista dell’inizio di questa avventura televisiva con al fianco i soliti compagni di viaggio. La giuria, composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, è più che confermata. La Carlucci accenna al ‘gioco delle parti’ di cui li vedremo protagonisti anche quest’anno, un elemento essenziale, a suo dire, per portare un po’ di pepe all’interno della trasmissione.

Oggi, intanto, rivedremo Milly ospite del programma Da noi… a ruota libera (Il meglio di). Nell’intervista rilasciata a Francesca Fialdini qualche mese fa, la popolare conduttrice di Ballando con le stelle ha svelato alcuni retroscena su un altro format televisivo che ha lanciato e portato al successo, Il cantante mascherato, che a breve potrebbe tornare con una terza edizione.

Milly Carlucci alle prese coi ‘grandi assenti’ di Ballando con le stelle

A Ballando con le stelle 2021, Milly Carlucci dovrà abituarsi all’assenza di maestri importanti come Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, entrambe in dolce attesa, ma soprattutto a quella di Raimondo Todaro, al centro delle cronache recenti per via della sua decisione di lasciare all’improvviso che ha fatto molto discutere. Riguardo a lui, Milly preferisce tacere, anche perché – afferma – “è già stato detto tutto”. Confermata la presenza di Simone Di Pasquale, che qualcuno dava in uscita, così come quella dei giudici ‘a bordo campo’ Roberta Bruzzone e Alberto Matano. La giuria popolare, invece, sarà capitanata da Rossella Erra così come stabilito per le precedenti edizioni. Tra le ballerine, torna Alessandra Tripoli, anche lei reduce da una pausa maternità.

E i concorrenti? In questo caso, Milly non si sbilancia: “I contratti sono tutti in via di definizione per molti mancano le firme quindi non posso dire nulla”. Come ballerini per una notte, la conduttrice vorrebbe Marcell Jacobs e Antonella Clerici, a cui lancia un appello ufficiale. Un invito viene rivolto anche a Vialli e Mancini, anche se è improbabile – impegnati come sono – che accettino di partecipare.



