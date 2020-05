MILLY CARLUCCI: “BALLANDO CON LE STELLE TORNERÀ”/ “Il mio show su Instagram…”

Pubblicità

In questo periodo di quarantena, Milly Carlucci si è inventata un programma sui social, “Io resto a casa show”, e oggi, alle 16, andrà in onda l’ultima puntata. In questi giorni abbiamo assistito a esilaranti siparietti con i giudici di “Ballando con le Stelle”, che si sono esibiti in tenzoni canore sulle note di celebri canzoni della musica italiana, come “Felicità” di Al Bano e Romina. “Fra poco ci sarà la finalissima tra Carolyn Smith e Guillermo Mariotto e incoroneremo il campionissimo o la campionissima della sfida. Ci vuole coraggio per buttarsi nei classici e per scomodare certi miti”. Milly Carlucci ha aggiunto che spera di non dover mai più restare a casa confinata a causa del Coronavirus e di avere contribuito a portare una ventata d’allegria nelle case di tutta Italia con questo suo impegno quotidiano diffuso attraverso le piattaforme social.

Pubblicità

MILLY CARLUCCI: “BALLANDO CON LE STELLE POTREBBE TORNARE IN AUTUNNO”

Fra gli ospiti di “Vieni da Me”, oggi, martedì 5 maggio 2020, c’è Milly Carlucci, regina per anni del sabato sera di Rai Uno con la fortunata trasmissione “Ballando con le Stelle”. La 65enne di Sulmona si è presentata in collegamento video con la sua cagnolina Maggie, 5 mesi: “È una peste bubbonica, ma in questi mesi ci ha portato allegria e ci ha aiutato a sopportare la quarantena”. Nella sua scatola del tempo la conduttrice metterebbe il guinzaglio della sua cucciolotta, poiché seguendo il suo sviluppo, le sue marachelle, ha avuto un argomento casalingo di conversazione diverso nella propria quotidianità. Poi un altro oggetto che inserirebbe è la spazzola per i capelli: “Durante questo periodo è stato difficilissimo prendermi cura della mia chioma e facendo tante cose sui social avevo bisogno di rendermi presentabile. Ho fatto tesoro di ciò che ho visto fare dietro le quinte e mi sono arrangiata”. Da ragazzina Milly Carlucci era acqua e sapone perché veniva dallo sport, non aveva questo tipo d’attenzione nei confronti delle telecamere: “Quando lavoravo con Arbore avevo il caschetto alla Nino D’Angelo”. E Ballando con le Stelle? “Prima dello stop imposto dal Covid-19, avevamo già tutto pronto, anche i nomi dei concorrenti e le coppie di ballerini… In autunno speriamo di tornare”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA