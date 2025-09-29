Milly Carlucci si gode l'ennesimo successo di Ballando con le Stelle e dopo l'esordio rivela: "Spero che diventi un appuntamento come Sanremo"

Dopo la messa in onda della prima puntata di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci conta i messaggi di apprezzamento ricevuti. Ancora una volta, infatti, il suo programma ha dimostrato di non passare mai di moda e di essere in grado di rimanere sempre al passo con i tempi, non stancando i telespettatori, anzi, appassionando sempre più grazie ad un cast eccezionale tra ballerini e aspiranti tali.

Se lo scorso anno Federica Nargi, Bianca Guaccero e Federica Pellegrini si sono contese la vittoria finale, quest’anno tutto lascia pensare che saranno Francesca Fialdini e Barbara D’Urso le grandi protagoniste, pronte a impressionare. Intanto Milly Carlucci si gode il successo e a Nuovo TV racconta: “L’obiettivo è quello di trasformarci in un avvenimento come il Festival di Sanremo”.

Dunque, Milly spera che l’appuntamento con Ballando con le Stelle diventi fisso per i telespettatori. Nella stessa intervista, la conduttrice e padrona di casa, che ogni anno lavora in maniera puntuale e precisa per offrire un cast di altissimo livello, ha parlato di Paolo Belli, che in questa edizione eccezionalmente sarà ballerino. “Paolo tornerà al suo ruolo abituale nel 2026” ha confessato Milly, rassicurato dunque le migliaia di telespettatori preoccupati per l’assenza di Belli nel ruolo di assistente della stessa Carlucci nonché inviato dalla Sala delle stelle.

A sostituirlo, per questo Ballando del 2025, c’è Massimiliano Rosolino, che in passato è stato concorrente dello show e al suo fianco ha Natalia Titova, una ballerina bravissima che ha fatto la storia del programma prima di dire addio.