MILLY CARLUCCI/ “Ballando dopo il Covid? Abbiamo bisogno di ritrovare la libertà”

Milly Carlucci è pronta a tornare in tv. Da metà settembre, previo via libera della struttura sicurezza Rai, Ballando con le Stelle – giunto alla 15esima edizione – è pronto a rioccupare la casella del sabato sera di Rai Uno. Un rientro in grande stile che la conduttrice, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, non vede l’ora di celebrare: “Le parole d’ordine sono due: felicità e sorrisi, perchè ne abbiamo tanto bisogno. Ora ci serve una pausa di evasione mentale“. Il riferimento è ovviamente all’emergenza coronavirus, che tra le altre cose ha fatto slittare il programma di Milly, previsto per la primavera. La conduttrice a tal proposito ha rimarcato: “Pur con le dovute attenzioni abbiamo bisogno di ritrovare la libertà di sognare, di fare cose nuove e di stare insieme, perchè è così che la creatività si accende“.

MILLY CARLUCCI: “BALLANDO CON LE STELLE? ABBIAMO BISOGNO DI RITROVARE LA LIBERTA'”

Il cast di Ballando con le Stelle è pronto: Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano, Vittoria Schisano, Gilles Rocca, Costantino della Gherardesca, Elisa Isoardi, Daniele Scardina, Antonio Mara Catalani, Tullio Solenghi, Lina Sastri, Paolo Conticini, Ninetto Davoli saranno i vip che si sfideranno al ritmo di musica, ma non sono escluse novità dell’ultim’ora. In questo senso la Carlucci ha spiegato: “Il mio desiderio è quello di proporre Ballando nelle sua formula originaria“. Dunque sfida tra coppie, voti dai giudici e commentatori fuori campo confermati. Novità importanti anche sul fronte de “Il Cantante Mascherato” dopo il buon successo della prima stagione: “Ci saranno nuove maschere perché sono legate alla personalità del personaggio che si nasconde sotto. Potrebbero essere più delle quattro puntate della scorsa edizione e quindi i concorrenti dovrebbero essere più di otto, per poter andare avanti con le eliminazioni“.



