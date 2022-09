Milly Carlucci/ “Ballando? La grande soddisfazione per noi è l’amore del pubblico”

Milly Carlucci torna a Domenica In: tra Ballando con le Stelle e la famiglia

Milly Carlucci ospite di Mara Venier a Domenica In alla vigilia della partenza della nuova edizione di “Ballando con le Stelle”, il dance show di Rai1. La conduttrice è prontissima per una nuova stagione del popolare dance show del sabato sera di Raiuno, un programma molto amato e seguito dal pubblico che quest’anno dovrà nuovamente vedersela contro “Tu si que vales”. C’è tanta attesa per la sedicesima edizione con la Carlucci che è come sempre entusiasta. Intervistata da Vanity Fair ha rivelato: “Ballando è un programma che dura un anno perché devi sondare una tale quantità di personaggi e pensare a tante cose nuove che potresti metterci dentro che non s’immagina neanche. Certo, la grande soddisfazione per noi è l’amore del pubblico che ci è stato vicino anche quest’anno. Il nostro grande competitor siamo noi stessi, è sempre difficile di edizione in edizione tornare non solo più freschi, ma anche più competitivi. Dobbiamo rimanere aggiornati, altrimenti si rischia l’effetto del déjà-vu e del copia e incolla”.

Una carriera di grandi successi per la Carlucci che, intervistata da Diva e Donna, ha rivelato di aver ricevuto tanti no. “In tutta la carriera, non solo agli inizi, ho ricevuto tanti no…Ma bisogna imparare a gestire questi momenti perchè se no non sei adatto per fare questo genere di lavoro…” – ha detto.

Milly Carlucci: “Sanremo? A un anno ero arrivata ad un passo dal farlo”

Non solo, Milly Carlucci ha rivelato anche di essere stata vicinissima alla conduzione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. “Io un anno ero arrivata ad un passo dal fare Sanremo da sola, come unico personaggio, poi quando sembrava tutto fatto non fui più scelta” – ha confessato la conduttrice che però fu chiamata per presentare “Scommettiamo che…?” con Fabrizio Frizzi. “Dopo questa delusione però ha avuto la grande occasione di condurre al fianco di Fabrizio Frizzi Scommettiamo che…?: “Da una grossa delusione mi trovai in una cosa importantissima…” – ha rivelato però la Carlucci.

Volto noto di Rai1, la Carlucci è conosciuta anche per il suo essere perfezionista, ma proprio la conduttrice ha precisato: “non si tratta di essere perfezionisti, ma del bisogno di essere un punto di riferimento, soprattutto quando sei al timone di un programma di Raiuno con un certo budget e centinaia di persone che ci lavorano. Non posso essere ondivaga e fare la matta, ma devo tenere ben salda la barriera. Se ho dei problemi li nascondo perché non riguardano il gruppo e il prodotto lo devi consegnare all’azienda”.











