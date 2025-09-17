Milly Carlucci parla di Ballando con le stelle e di Barbara D'Urso rispondendo a chi considera il suo uno sgarro a Mediaset.

Milly Carlucci, alla vigilia della nuova edizione di Ballando con le stelle, svela qualche dettaglio in più sui concorrenti in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. Nel numero in edicola da mercoledì 17 settembre 2025, la conduttrice si sofferma sulla presenza nel cast di Barbara D’Urso, sicuramente il nome più atteso. «Con Barbara c’è una storia cominciata anni fa, quando la invitai come ballerina per una notte. Alla fine ci siamo riusciti, l’anno scorso è stata nostra ospite e da lì è nata l’idea di questa curiosa avventura come concorrente”, spiega la conduttrice Rai.

Milly Carlucci: "Così ho convinto Fognini a partecipare a Ballando con le stelle"/ "La Colombari è una..."

“Barbara è una grande capoprogetto, direttore artistico, conduttrice, è una donna che ha avuto il controllo su tutte la parti dei suoi programmi; qui deve essere seguita da un maestro che la dirige, e il parere del maestro ha un peso. E poi deve lasciarsi andare, farsi coccolare da un gruppo che le sta intorno, che risponde a una logica generale. Non è lei l’ammiraglio, ma diventa una punta di diamante facendo l’agonista», ha aggiunto.

Pupo: "Quando mi vedrete a Ballando con le stelle sarò proprio rovinato"/ Arriva la replica di Milly Carlucci

Milly Carlucci e la replica a Mediaset

La scelta di avere Barbara D’Urso nel cast di Ballando con le stelle, da qualcuno è stato visto come un grande colpo da parte di Milly Carlucci e della Rai mentre da alcuni commentatori come un affronto a Mediaset ma la Carlucci non la pensa affatto così.

«Barbara non ha un contratto con Mediaset, non abbiamo strappato qualcuno che lavorava per un altro canale, non è uno sgarbo. Non aveva nessun contratto e credo sia legittimo fare offerte a personaggi interessanti. Ed è una situazione diversa rispetto a quando Mediaset ha chiamato personaggi della Rai come ospiti nei propri programmi, in situazioni più complesse. Non vedo l’affronto: se la Rai non ha protestato quando alcuni suoi volti hanno fatto ospitate importanti per la concorrenza, qui non si capisce veramente quale sia la questione», ha spiegato la Carlucci.

Matteo Addino diventa Tribuno del popolo a Ballando con le stelle 2025/ "Avrà un compito speciale"