Milly Carlucci, caduto ‘veto’: matrimonio tra figlia Angelica Donati e Fabio Borghese si farà/ “Alle nozze…

Milly Carlucci rompe il silenzio sul matrimonio della figlia Angelica con Fabio Borghese

Nei giorni scorsi il sempre attento e puntale sito di Dagospia ha lanciato un clamoroso gossip, la figlia di Milly Carlucci, Angelica Donati pronta alle nozze con Fabio Borghese. Tuttavia sempre secondo l’indiscrezione lanciata dal sito, la conduttrice non sarebbe stata per nulla entusiasta di tale matrimonio. Il motivo è presto detto, l’uomo, discendente da una dinastia di Papi ha 58 anni, ben 20 in più di Angelica ed ha già tre figli nati dalla precedente relazione con la nipote di Marella Caracciolo Agnelli. “Tutto ok? Macchè, dicono che la relazione non abbia il gradimento della famiglia Carlucci-Donati…” si legge sul sito.

Ed invece, adesso, è certo che il presunto ‘veto’ di Milly Carlucci sulle nozze della figlia Angelica Donati con Fabio Borghese è caduto. Nell’intervista rilasciata a Chi, infatti, la conduttrice ha confessato di essere emozionatissima per il grande passo della figlia, e che alle nozze sarà travolta dalle emozioni e dalle lacrime: “In tv non mostro mai la mia emotività, ma alle nozze di mia figlia sicuramente piangerò. Sì, e lì non sono in una situazione dove devo fare la leader, è il mio momento in cui posso essere emotiva.” E subito dopo ha aggiunto che la scelta della 38enne di convolare a nozze è dipesa dalla convinzione di aver trovato la persona giusta e che ‘la sua vita prende una forma diversa e che formerà una famiglia’. Il matrimonio della figlia di Milly Carlucci, Angelica Donati e Fabio Borghese verrà celebrato a giugno, anche se non è ancora stata svelata la data precisa.

Per smorzare le indiscrezioni circa possibili malumori per il matrimonio tra la figlia Angelica Donati e Fabio Borghese, Milly Carlucci durante la chiacchierata con Chi ha glissato rivelando di essere felice ed emozionata per il grando passo senza sbilanciarsi, però, oltre in commenti o dichiarazioni. Si è lasciata andare alla commozione, invece, parlando di quando, anni fa, la figlia ha lasciato casa per andare a studiare in Inghilterra ed all’epoca per lei è stato un trauma: “Ho passato settimane di lutto, mi mancava la terra sotto i piedi. Ora è un momento totalmente gioioso, perché vuol dire che ha trovato la persona giusta, che la sua vita prende una forma diversa e che formerà una famiglia. Ma il pensiero che la tua bambina affronti la vita ti sconvolge, anche se sono tutti sicuri che quello più commosso sarà mio marito! Staremo a vedere”.











