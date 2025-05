Milly Carlucci torna a Domenica In, la conduttrice che si appresta a ritornare sul piccolo schermo con Sognando Ballando con le stelle sarà ospite di Mara Venier nel salotto domenicale del primo canale. La conduttrice sarà nuovamente sul piccolo schermo e sicuramente non mancheranno occasioni anche per parlare di vita privata. Come noto, Milly Carlucci è sposata con Angelo Donati, con il quale condivide la vita da tanti anni: “Siamo sempre stati complici, sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze” ha raccontato in passato la conduttrice lombarda sempre molto amata e apprezzata.

Per Milly Carlucci sarà dunque l’occasione di tornare a parlare di amore, ora che la sua storia festeggia circa 35 anni di matrimonio. Una storia di lunga data, che ha portato Milly Carlucci a diventare anche mamma di Angelica e Patrick, eventi che hanno suggellato l’amore tra la conduttrice e il suo Angelo Donati.

Milly Carlucci e il rapporto con Barbara D’Urso

Tra le protagoniste della passata edizione di Ballando con le stelle, la padrona di casa Milly Carlucci ha avuto il grande onore di avere in studio Barbara D’Urso. La nota conduttrice partenopea è stata di scena in pista come ballerina per una notte e riguardo alla collega, Milly ha speso parole importanti: “Alla base c’è sempre stata tra noi una grande stima reciproca. Il confronto è il sale dell’esistenza” le parole della conduttrice che ha stroncato le voci di rivalità con Barbarella.

E chissà che in questa sua nuova intervista a Domenica In, Milly Carlucci non torni a parlare dell’esperienza con la D’Urso nella recente edizione del programma.

