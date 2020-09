Milly Carlucci: “Conticini positivo al Covid prima di Ballando”/ Era un falso allarme

Tutto pronto per la prima puntata di Ballando con le stelle 2020 che andrà in onda sabato 19 settembre, in prima serata su Raiuno. In collegamento con Alberto Matano, durante la puntata del 17 settembre de La vita in diretta, la Carlucci confessa di aver vissuto un momento difficile nelle scorse ore al punto da aver temuto di dover sospendere nuovamente il programma dopo il primo rinvio dovuto alla positività al Covid 19 del maestro di ballo Samuel Peron e di Daniele Scardina. Insieme a Paolo Belli, pronto a dirigere la sua Big Band per far ballare le coppie in gara, Milly Carlucci ha annunciato che è finalmente tutto pronto per la messa in onda della prima puntata che avrà, come ballerino per una notte, l’ex allenatore della Juventus e compagno di Ambra Angiolini, Massimiliano Allegri. La vera rivelazione, però, arriva su Paolo Conticini.

MILLY CARLUCCI, LA RIVELAZIONE SU PAOLO CONTICINI E BALLANDO CON LE STELLE

Milly Carlucci, gli autori e la produzione di Ballando con le stelle hanno vissuto attimi di terrore nelle scorse ore quando l’esito del tampone di Paolo Conticini era positivo. Dopo aver sottoposto l’attore ad altri tamponi, fortunatamente, tutto è rientrato e a spiegare cos’è successo effettivamente, è stata Milly Carlucci che, ai microfoni de La vita in diretta, non ha nascosto la paura di non poter più andare in onda. “Abbiamo avuto un casus belli l’altro ieri. Abbiamo avuto un falso positivo con Paolo Conticini, ma chiaramente che fosse falso positivo l’abbiamo scoperto ieri pomeriggio quando ci sono arrivati i secondi risultati. Abbiamo vissuto 24 ore da paura pensando di avere un’altra volta di qualcuno positivo. Poi per fortuna ha fatto un doppio esame ed è risultato un doppio negativo e ci siamo rilassati tutti, ma abbiamo passato davvero un brutto momento“, confessa la conduttrice.



