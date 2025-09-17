Milly Carlucci svela come è riuscita a convincere Fabio Fognini a partecipare a Ballando con le stelle 2025.

Tutto pronto per Ballando con le stelle 2025 che prenderà il via, su Raiuno, da sabato 27 settembre con un cast davvero stellar e pronto a conquistare non solo il pubblico, ma anche la giuria. Oltre a Barbara D’Urso che la conduttrice Rai definisce la punta di diamante dello show, nel cast ci sono nomi importanti del mondo dello spettacolo e dello sport, a partire da Fabio Fognini che, poco più di un mese fa giocava a Wimbledon. Nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 17 settembre 2025, Milly Carlucci ha svelato alcuni retroscena sul cast spiegando come è riuscita a convincere comi come Fognini.

Pupo: "Quando mi vedrete a Ballando con le stelle sarò proprio rovinato"/ Arriva la replica di Milly Carlucci

“È cominciato tutto l’anno scorso, quando è venuto da noi come ballerino per una notte ed è stato molto divertente. E credo che, nell’occasione, mi abbia dato una bella mano sua moglie, Flavia Pennetta. Era entusiasta di questa esperienza, ma è chiaro che non sarebbe venuto in gara se non avesse deciso di smettere di giocare”, ha spiegato. Poi ha aggiunto: “Adesso ha tante strade davanti, ma il momento in cui passi da un’esperienza totalizzante come lo sport attivo a un’altra vita è delicato psicologicamente. Ballando per lui può essere una vacanza divertente, di decompressione. Perché fare una carriera come la sua richiede una forza mentale e fisica enormi».

Milly Carlucci: "Barbara D'Urso a Ballando con le stelle? Punta di diamante"/ "A Mediaset non abbiamo..."

Milly Carlucci: “chi è Martina Colombari”

Nel cast di Ballando con le stelle figura anche una bellissima come Martina Colombari che ha deciso di mettersi in gioco anche come ballerina, ma com’è come concorrente l’ex Miss Italia? A svelarlo è sempre la Carlucci. “Martina è come siamo noi tutti essere umani, in particolare le donne. Un insieme di contraddizioni perché la sua grande serietà professionale la porta a un bisogno di controllo che convive con la voglia di leggerezza, spontaneità. Vorrebbe poter attingere a tutte e due le bisacce e la vita è fatta di questo”, ha spiegato la Carlucci.

Matteo Addino diventa Tribuno del popolo a Ballando con le stelle 2025/ "Avrà un compito speciale"

“Non puoi essere una farfalla leggera, se sei troppo presa dal dovere, dai compiti. La vita è pesante. Martina è l’emblema di tutte noi, è reale come tutte le donne», ha concluso la padrone di casa dello show.