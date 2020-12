Milly Carlucci/ Dalle lacrime a Ballando con le stelle al Cantante Mascherato

Milly Carlucci al timone di A Riveder le stelle

Milly Carlucci è pronta a prendere le redini di uno spettacolo eccezionale nel pomeriggio di Rai1 dal titolo A riveder le stelle. Lo show diretto da Riccardo Chailly e dal regista Davide Livermore andrà in onda dalle 16.45 oggi pomeriggio su Rai1 e per la padrona di casa, l’ottima Milly Carlucci non sarà di certo la prima volta. Al suo fianco questa volta ci sarà Bruno Vespa e insieme proveranno a gestire lo show pensato a causa della pandemia per sostituire eccezionalmente la tradizionale Prima della Scala di Milano. Milly Carucci sicuramente non si ferma mai e la conduzione di questa sera sarà solo una piccola parentesi visto che la regina di Rai1 è riuscita a lanciare il suo messaggio di speranza andando in onda su Rai1 con la sua edizione un po’ “maledetta” di Ballando con le stelle 2020 nata sotto la cattiva stella del Coronavirus e finita ancora peggio con gli infortuni di Alessandra Mussolini, il malore di Raimondo Todaro e, alla fine, ancora il virus con Mikael Fonts.

Dalle lacrime a Ballando con le stelle per la nostalgia dei familiari al Cantante Mascherato

Alla fine Milly Carucci è comunque riuscita a tenere alti gli ascolti nello scontro con Tu si Que Vales 2020 al sabato sera e, infine, si è lasciata andare anche ad un pianto liberatorio e tutto perché in queste settimane, proprio per evitare contatti esterni, non aveva avuto modo di vedere la sua famiglia. Rimane il fatto che Milly Carlucci non si ferma e dopo la piccola parentesi di oggi pomeriggio, tornerà di nuovo in pista su Rai1 nel prime time del prossimo inverno con Il Cantante Mascherato. Dopo il successo della prima edizione, la conduttrice si prepara alla seconda che non potrebbe essere più azzeccata per questo periodo tra distanze e mascherine. Cosa sarà in grado di fare ancora Milly Carlucci?



