Milly Carlucci difende Raimondo Todaro/ “Alluce fratturato. Giuria? Seri e liberi”

Milly Carlucci torna sui social per commentare il post finale di Ballando con le Stelle. Raimondo Todaro subito dopo la finale ha polemizzato sui social tirando in ballo la giuria del dance show composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. Il maestro di ballo è rimasto deluso dal verdetto della giuria lanciando delle accuse molto chiare e dirette al punto che Selvaggia Lucarelli ha deciso di intervenire con una diretta su Instagram. Anche la padrona di casa Milly Carlucci poco fa ha deciso di prendere una chiara posizione rivelando però un retroscena inedito sul ballerino. “Carissimi amici vorrei parlarvi di questo fine Ballando un pò tempestoso come è stata tempestosa tutta l’edizione. Devo dirvi qualcosa riguardo Raimondo Todaro: solo oggi pomeriggio ho scoperto che lui ha ballato la finale con l’alluce del piede fratturato”. Non solo, la Carlucci ha aggiunto: “questa cosa deve essere successa giovedì perché adesso a ripensarci alla prova generale di venerdì lui era leggermente zoppicante. Non gli ho neanche chiesto come stesse perché ho immaginato che fosse un pò di fatica perché ha provato tanto e poi magare qualche sollevamento , ma si vedeva che non era al massimo e in serata quando lui ha fatto la sua esibizione ci mancava qualcosa, non me lo sapevo spiegare. Poi mi sono detta ne parleremo più avanti e capiremo cosa non è andato al 100% nell’esibizione, non perchè non fosse buona, ma è mancata quella magia che solo Raimondo sapeva dare nei suoi pezzi”.

Milly Carlucci sulla polemica di Raimondo Todaro: “la giuria? ci metto due mani sul fuoco”

Milly Carlucci prosegue su Instagram raccontando cosa è successo dopo la finale con Raimondo Todaro. ” Adesso lo so: stava malissimo. Poi mi ha detto che ha fatto un antidolorifico per inazione, ma non ha fatto nessun effetto come succede per le fatture. Vi è mai capitato di fratturavi un osso grande? Il dolore è lancinante, ti trapana il cervello, non riesci ad essere razionale, è davvero difficile” – dice la Carlucci che commenta con eleganza anche le parole che il maestro ha detto poco dopo la finale contro la giuria del dance show di Rai1. “Adesso lo dico, lui ha detto delle cose, ha avuto delle intemperanze non caratteristiche, ma lo giustifico di questo fatto che gli è capitato che non ha voluto dire per non fare quello che cerca pietà perchè si è fatto male, ma gli ho detto che avrebbe dovuto dirlo” – dice la conduttrice Rai che però precisa – “detto tutto questo devo anche dire che riguardano le cose dette sulla giuria io ci metto non una, ma due mani sul fuoco per la loro indipendenza di giudizio e la loro libertà e serietà intellettuale”. La Carlucci difende la giuria di Ballando composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni dicendo: “sono delle persone che hanno una dignità professionale al di fuori di Ballando. Hanno una loro credibilità, sono persone che hanno un peso professionale in altri ambiti e quindi non sono persone che giochino soprattutto quando appaiono di fronte al pubblico e il loro giudizio che può essere anche diverso da quello che ho io va rispettato perché è il loro e va dato sempre nel massimo della loro fede e detto nel massimo del loro lavoro”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA