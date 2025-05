Per Milly Carlucci è tempo di iniziare l’avventura con Sognando Ballando, lo spin off di Ballando con le stelle affidato alla conduttrice lombarda. Reduce dal successo riscosso con Ballando nei mesi scorsi, la presentatrice ha deciso di fare nuovamente capolinea con uno speciale del programma di ballo più popolare della tv. Oggi Milly Carlucci farà tappa a Domenica In da Mara Venier, dove presenterà questa sua nuova esperienza, in attesa di sapere chi saranno i protagonisti del format, che salvo sorprese saranno rivelati domani a La volta buona di Caterina Balivo. Alcuni protagonisti sono già stati svelati, dal ritorno dell’ultima vincitrice Bianca Guaccero fino a Emanuele Filiberto e Wanda Nara. Il grande sogno, invece, è rappresentato da Francesco Totti, l’ex campione della Roma potrebbe essere uno dei super ospiti in una delle 4 puntate.

Vedremo se Milly Carlucci deciderà di sciogliere le riserve già nella puntata di oggi di Domenica In riguardo al dancing show, pronto a fare capolinea sul piccolo schermo, come sempre su Rai1.

Sognando Ballando, Milly Carlucci ha convinto la sua imitatrice

Tra i protagonisti a sorpresa di Sognando Ballando troveremo anche una seconda Milly Carlucci. La conduttrice Rai è stata infatti colpita dall’imitazione di Giulia Vecchio, che con la sua esibizione parodica ha fatto breccia nel cuore della padrona di casa di Ballando con le stelle.

L’imitatrice sarà dunque ospite di Milly Carlucci nel programma del primo canale, dopo essere stata incoronata dalla stessa conduttrice: “Mi piace molto, lei è deliziosa, bravissima. Lo scopo di un’imitazione è quello di divertire punteggiando”. Insomma, oltre al ballo non mancherà di certo l’ironia nello spin off pensato da Milly Carlucci.