La conduttrice di Ballando con le Stelle prima di diventare un volto famoso della tv, aveva iniziato un percorso di studi preciso.

Oggi è senza dubbio una delle conduttrici più famose del piccolo schermo, con Ballando con le Stelle ottiene sempre ascolti strepitosi, Milly Carlucci recentemente ha rivelato che i suoi progetti di vita erano molto diversi quando era una ragazza. Dopo aver finito il liceo, infatti, si era iscritta all’università e aveva un sogno ben preciso.

L’ha raccontato lei stessa in una lunga chiacchierata con Mara Venier a Domenica IN. Parlando della sua carriera televisiva, infatti, ha rivelato che quando era solo una ragazza e aveva da poco finito la scuola, sognava di fare un lavoro ben preciso. Un retroscena sulla vita della Carlucci che non tutti conoscono e che ha sorpreso non poco i telespettatori.

Cosa ha studiato Milly Carlucci dopo il liceo, l’università scelta

Milly Carlucci è pronta a tornare in televisione, dopo il successo di Ballando con le Stelle, il prossimo 9 maggio la vedremo di nuovo sui Rai 1 in prima serata con lo show “Sognando…Ballando con le Stelle“, che andrà in onda con quattro appuntamenti. E proprio per presentare il nuovo programma è stata ospite di Mara Venier a Domenica IN, con l’amica e conduttrice ha ripercorso gli esordi della sua carriera e ha raccontato che quando ha finito la scuola mai avrebbe immaginato di lavorare in televisione, infatti si era iscritta all’università.

Figlia di un generale militare, il padre avrebbe voluto che la figlia diventasse magistrato, ma la giovane Camilla aveva le idee ben chiare e decise di iscriversi a tutt’altra facoltà. Stando al racconto della conduttrice di Ballando con le Stelle, pare che il padre volesse che le sue tre figlie si realizzassero e diventassero tre donne indipendenti. Dopo aver terminato il liceo classico a Roma, Milly Carlucci ha scelto di iscriversi ad Architettura, un percorso di studi che più si avvicinava alla sua passione per l’arte.

Nonostante si trattasse di una facoltà che le piaceva, la Carlucci non ha mai conseguito la laurea. Ha abbandonato l’università non appena ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, arrivando poi a diventare la conduttrice di successo che è oggi. Dopo essere stata notata da Renzo Arbore, nel lontano 1976, per lo show della domenica in onda su Rai 2, la sua carriera è stata una sfilza di presenze sul piccolo schermo e tanti riconoscimenti.

Milly Carlucci, quando va in onda Sognando…Ballando con le Stelle

E adesso, dopo che l’ultima edizione di Ballando con le Stelle ha registrato un record di ascolti, è pronta a tornare con uno spin off del talent show di Rai 1 che promette di essere davvero entusiasmante. In occasione dei vent’anni del programma, andranno in onda – a partire dal 9 maggio – quattro puntate speciali in cui dieci aspiranti maestri si contenderanno un posto come insegnante di ballo della prossima edizione. Torneranno diversi volti noti del talent, da Emanuele Filberto di Savoia fino a Wanda Nara.