Milly Carlucci contro Maria De Filippi? La verità sulla presunta rivalità tra le due conduttrici

Milly Carlucci contro Maria De Filippi, una sfida infinita che a distanza di anni continua a raccogliere milioni di telespettatori divisi tra Rai e Mediaset. La padrona di casa di Ballando con le stelle torna a parlare riguardo alla presunta rivalità tra la tv di stato e quella di Pier Silvio Berlusconi e soprattutto riguardo alla sua sfida a distanza con la padrona di casa di Tu si que vales e C’è posta per te, ma anche Amici. Nessuno scontro vero e proprio, tra Maria De Filippi e Milly Carlucci c’è una sana competizione televisiva che non va mai oltre e resta sempre nei limiti, come chiarito dalla padrona di casa di Ballando con le stelle:

“Se io vivessi questo programma come una corsa podistica avrei sbagliato tutto. Tra Maria De Filippi e me c’è il riconoscimento professionale reciproco del grande lavoro che facciamo. E questo porta a una sincera stima” le parole di Milly Carlucci sullo scontro a distanza con la presentatrice.

Milly Carlucci e lo scontro con Maria De Filippi: “Siamo andate anche a cena”

Due grande professioniste che come giusto che sia cercano di tirare acqua ai rispettivi mulini, Milly Carlucci e Maria De Filippi continuano a distanza di anni ad andare l’una contro l’altra sul piccolo schermo. Per la Carlucci la sfida con la presentatrice di Tu si que vales, ma anche Amici e C’è posta per te, non va oltre la normalità sul piccolo schermo:

