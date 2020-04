Milly Carlucci “Fase delicata per Raimondo Todaro”/ Francesca Tocca? meglio non parli

Non poteva di certo sbilanciarsi Milly Carlucci sulla questione Raimondo Todaro-Francesca Tocca-Valentin non dopo quello che lo scorso anno è successo proprio a Ballando con le stelle, sotto i suoi occhi. All’epoca i protagonisti erano altri, ma il discorso è lo stesso, per chi fa questo lavoro e, soprattutto, si lascia andare sulle note della passione con ore e ore di studio, alla fine può cedere ad un momento di debolezza e non è la prima volta che accade o si costruiscono enormi castelli su feeling nati dietro le quinte. E’ successo lo stesso a Francesca Tocca? Al momento l’unico che ha detto la sua, senza essere smentito da nessuno però, è Valentin salvo poi cancellare tutto, e ora? Anche Milly Carlucci ha detto la sua su quanto è successo ma stando ben lontana da giudizi e consigli, specie in questo che ha definito “un momento delicato per Raimondo Todaro”.

MILLY CARLUCCI DICE LA SUA SU RAIMONDO TODARO-FRANCESCA TOCCA-VALENTIN

Interpellata da Vero Tv sulla questione, Milly Carlucci ha preso una decisione importante ovvero quella di mettersi da parte e non giudicare quello che è successo: “Non voglio entrare su questo terreno ed esprimermi a riguardo. L’unico che può nel caso parlarne è Raimondo…”. La stessa conduttrice, che per adesso ha dovuto rimandare il suo appuntamento con Ballando con le stelle 2020, si è messa da parte proprio come Samanta Togni, da sempre amica e collega di Raimondo Todaro, che spiega: “Voglio molto bene a Raimondo e rispetto questo momento molto delicato della sua vita”. Come andrà a finire questa storia e, soprattutto, quando decideranno i due diretti interessati a dire la loro sulla questione?



© RIPRODUZIONE RISERVATA