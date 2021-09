Milly Carlucci, frecciatina a Raimondo Todaro: “Non parlo di chi non c’è”/ Lui…

Milly Carlucci è pronta a tornare in pista con la nuova edizione di Ballando con le stelle 2021. Per la nuova edizione del suo show che partirà sabato 16 ottobre, la Carlucci ha messo su un cast stellare. Tra i concorrenti, infatti, spiccano Morgan, Arisa, Al Bano Carrisi, Valeria Fabrizi e tanti altri. Sulle pagine del settimanale Chi, la Carlucci ha così presentato Ballando con le stelle 2021 svelando come è riuscita a convincere Arisa a trasformarsi in ballerina accettando di partecipare alla trasmissione.

Concorrenti Ballando con le stelle 2021/ I nomi del cast: cast top, mistero Morgan

“Con Arisa ci conosciamo bene e ci siamo conosciute in altri tempi. Per anni le ho proposto Ballando ma non era il momento, non era la congiuntura favorevole. Poi Arisa ha fatto scelte che non sono dipese da me, né da cose che sono successe, ha fatto scelte di vita. Finché non ha detto: “Me la sento di fare Ballando”. E ha trovato un mondo che l’ha accolta a braccia aperte”, ha spiegato la conduttrice a cui è stata anche rivolta una domanda su Raimondo Todaro. Come ha risposto la conduttrice?

ANGELO, PATRICK E ANGELICA, MARITO E FIGLI MILLY CARLUCCI/ "Ho paura per loro"

Milly Carlucci non parla di Raimondo Todaro

Il grande assente di Ballando con le stelle 2021 è Raimondo Todaro che ha deciso di lasciare la trasmissione di Raiuno diventando, in seguito, il nuovo insegnante di ballo di Amici di Maria De Filippi. Nel corso dell’intervista a Chi, quando si tenta di riaprire il discorso Raimondo Todaro, Milly Carlucci ha preferito glissare.

“Se posso accendere un riflettore su Ballando non lo faccio parlando di chi non c’è, ma di chi fa parte del cast”, ha risposto la Carlucci. Raimondo Todaro, da parte sua, si è tuffato a capofitto nella sua nuova avventura professionale che ha riaperto anche il capitolo gossip. Raimondo Todaro, lavorando ad Amici, infatti, si è ritrovato a collaborare con l’ex moglie Francesca Tocca e c’è chi sogna il ritorno di fiamma.

MILLY CARLUCCI/ Il rimpianto di papà Luigi: "Gli diedi un dispiacere non laureandomi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA