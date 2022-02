Milly Carlucci, gaffe al Cantante Mascherato/ Chiama l’Aquila con il nome di Alba

Durante la puntata di ieri del Cantante Mascherato, la prima in assoluto della stagione 2022 del fortunato programma Rai giunto alla sua terza edizione, la conduttrice Milly Carlucci è incappata in uno scivolone che potrebbe aver di fatto svelato l’identità di una concorrente. Forse non tutti sanno che lo show canoro vede la partecipazione di artisti molto famosi ma la cui identità rimane celata da una maschera, di conseguenza, il pubblico da casa è invogliato a vedere il programma anche per cercare di scoprire chi si nasconda sotto il costume. Ebbene, ieri sera Milly Carlucci è stata protagonista di un lapsus involontario, che anche ad una grande professionista della televisione come lei può capitare.

Come fanno notare i colleghi di Biccy.it, verso la fine della puntata, con un ritardo di circa mezz’ora sulla tabella di marcia, la presentatrice di Ballando con le stelle ha chiamato Aquila con il nome di “Alba”: “Alba si spegne.. Volevo dire Aquila!”. A chi avrà fatto riferimento? Secondo molti dietro il costume si nasconderebbe Alba Parietti, tra l’altro ipotesi che poco prima era già stata fatta da Caterina Balivo negli studi del programma.

MILLY CARLUCCI, GAFFE AQUILA ALBA A IL CANTANTE MASCHERATO: E’ ALBA PARIETTI?

E l’artista campana non è l’unica a pensare che sotto L’Aquila si nasconda la Parietti, visto che, come sottolineato da Biccy “Nonostante la volontà di far sembrare la maschera animata da un uomo, infatti, la personalità della Parietti è straripata da ogni piuma”.

Staremo a vedere nelle prossime puntate cosa accadrà, intanto durante la diretta di ieri del Cantante Mascherato si è verificata un’altra gaffe, dopo che per errore è stato inquadrato sul gobbo quanto detto da Francesco Facchinetti poco prima in merito alla Lumaca, ovvero, che secondo lui era Eros Ramazzotti con la figlia Aurora. Milly Carlucci ha comunque voluto prontamente smentire che i giudici del programma siano in qualche modo imbeccati dagli autori dello show, ma in ogni caso, sui social è scoppiata la polemica.

