Milly Carlucci: “Giuria Ballando con le stelle? Nulla è deciso”/ E su Raimondo Todaro…

Milly Carlucci e la giuria di Ballando con le stelle

I rumors sulla prossima edizione di Ballando con le stelle continuano. Secondo alcune indiscrezioni, Milly Carlucci starebbe pensando di rinnovare parte della giuria. Le voci vorrebbero fuori Selvaggia Lucarelli la quale, tuttavia, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi ha svelato di aver già avuto conferma della propria presenza nel programma aggiungendo, però, di essere in attesa di un incontro con la Carlucci. Proprio quest’ultima ha così svelato nuovi dettagli sulla prossima edizione di Ballando nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Superguidatv. La conduttrice spiega che nulla è stato deciso e che, per il momento, è concentrata soprattutto sulla scelta del cast dei concorrenti.

Ballando con le Stelle 2023, Milly Carlucci: "Sarebbe un sogno"/ Ecco di chi parla

“In questo momento stiamo lavorando al cast. Il ragionamento sulla giuria, commentatori a bordo campo, tribuni del popolo avverrà a settembre e non prima. Non abbiamo aperto neanche la discussione su questo aspetto. Abbiamo prima la necessità di chiudere il cast. Per il resto è ancora prematuro parlarne. Abbiamo lanciato sui social il toto-nomi perché siamo desiderosi di sapere cosa ne pensa il pubblico”, le parole della Carlucci.

Milly Carlucci smentisce il cast di Ballando con le stelle/ "Sono solo chiacchiere"

Milly Carlucci e il presunto ritorno di Raimondo Todaro a Ballando con le stelle

Oltre ai rumors sulla giuria, sono tante le voci che vorrebbero un ritorno a Ballando con le stelle di Raimondo Todaro, protagonista delle ultime edizioni di Amici. Voci che sono arrivate anche a Milly Carlucci che, nel corso della lunga intervista rilasciata a Superguidatv, ha commentato così i rumors su Todaro. “Ho letto sui social che era circolata questa ipotesi. Mi ha fatto sorridere”, le parole di Milly.

Tutto, dunque, è ancora in alto mare. Per scoprire cosa accadrà nella prossima edizione di Ballando con le stelle e per conoscere i nomi dei concorrenti, degli eventuali nuovi maestri e dei giudici chiamati a commentare le varie esibizioni, sarà necessario aspettare settembre.

Ballando con le stelle 2023: rivoluzione in giuria?/ Da Todaro a Francesca Fagnani...

© RIPRODUZIONE RISERVATA