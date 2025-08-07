Milly Carlucci svela un retroscena su Ballando con le stelle 2025 e sui concorrenti del programma.

Ballando con le stelle 2025 sarà ricco di sorprese: parola di Milly Carlucci che, insieme alla propria squadra di lavoro, ha cominciato ad annunciare i nomi dei concorrenti ufficiali. Dopo Maurizio Ferrini, alias la signora Coriandoli, Andrea Delogu e Rosa Chemical, è stata annunciata anche la presenza di Marcella Bella. Stando ad un’indiscrezione esclusiva di Dagospia, inoltre, pare che diventerà presto ufficiale anche la presenza, tra i concorrenti, di Barbara D’Urso.

Secondo quanto riferisce il sito di Roberto D’Agostino, infatti, pare che la Rai e la D’Urso abbiano trovato un accordo riportando così, ufficialmente in tv, la storica conduttrice Mediaset, lontana dal piccolo schermo, se non con poche apparizioni, da quando ha lasciato l’azienda di Pier Silvio Berlusconi.

Milly Carlucci promette sorprese per Ballando con le stelle 2025

Per la ventesima edizione di Ballando con le stelle, Milly Carlucci starebbe mettendo su un’edizione indimenticabile. Ad annunciarlo è la stessa conduttrice Rai che, in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Tempo, ha svelato qualche dettaglio e qualche retroscena sul cast dei concorrenti e su ciò che vedranno i telespettatori a partire dal prossimo 27 settembre.

“Il programma compie vent’anni. Sarà un susseguirsi di grandi sorprese, lavoriamo per stupirvi. […] Il cast è a mio avviso l’elemento più importante e che puntualmente modifica la storia del mio programma. Chiaramente, proprio in questa occasione gli stiamo dedicando una cura particolare”, le parole della Carlucci che ha ulteriormente scatenato la curiosità dei fan.

