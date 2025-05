Avete mai visto la (bellissima) figlia di Milly Carlucci? La sua copia carbone, ma con una professione lontana dal mondo dello spettacolo.

Imprenditrice, manager e punto di riferimento nel settore delle costruzioni, Angelica Kristle Donati rappresenta oggi uno dei volti più brillanti e dinamici dell’industria immobiliare italiana. Classe 1986, nata a Los Angeles ma italianissima, Angelica ha saputo costruirsi un percorso professionale e personale indipendente, ben lontano dai riflettori dello spettacolo, scegliendo di affermarsi in un settore complesso e ancora fortemente maschile, quello dell’edilizia.

Dopo una laurea in Management alla prestigiosa London School of Economics, seguita da un MBA all’Università di Oxford, Donati ha intrapreso la sua carriera nel mondo della finanza lavorando per tre anni nel team Foreign Exchange Sales di Goldman Sachs a Londra. Successivamente si è occupata di marketing retail per Ralph Lauren.

Il ritorno in Italia e la svolta nella vita di Angelica Donati

Nel 2012 il suo ritorno in Italia ha segnato una svolta. Angelica ha scelto di rientrare nell’azienda di famiglia, la Donati S.p.a, con il prestigioso ruolo di Head of Business Development. Da lì il salto al vertice: oggi è Managing Director della società e CEO di Donati Immobiliare Group, ramo del gruppo dedicato allo sviluppo immobiliare con attività anche all’estero.

Donati è oggi una delle voci più autorevoli del panorama proptech (termine che unisce “property e “technology”) e ha cofondato Houzen, startup londinese che abbina immobili a inquilini in modo smart. Inoltre è venture partner del fondo Concrete VC, specializzato proprio in innovazione nel real estate. Collabora inoltre come editorialista per testate importanti come Forbes, AGI e Property Week, data la sua esperienza nel settore.

Presidente di ANCE e punto di riferimento per i giovani

Dal 2021 è diventata presidente di ANCE Giovani, la sezione under 40 dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, che oggi riunisce 1800 imprenditori. “Vogliamo dare voce alle nuove generazioni, aprendo il settore alla sostenibilità, alla digitalizzazione e a un vero ricambio generazionale”, ha dichiarato lei stessa.

Sotto la sua guida, ANCE ha intensificato il dialogo con le istituzioni, snellendo anche i vari processi burocratici. “La casa è diventata un lusso per pochi. Servono politiche di rigenerazione urbana, infrastrutture efficienti e accessibilità, soprattutto per le nuove generazioni”, ha detto.

Uno dei suoi tratti distintivi è l’impegno costante per l’inclusione dei giovani e la valorizzazione del talento femminile. “I pregiudizi culturali sono ancora forti e ostacolano l’accesso al lavoro di donne e giovani. Serve un cambiamento profondo, a partire dalla scuola”, ha continuato nel corso della medesima intervista.

Riconoscimenti, premi, affetti

Il suo lavoro non è certo passato inosservato. È stata finalista in premi internazionali come Disruptor of the Year, Young Personality of the Year e nel 2020 ha ricevuto il premio di “Donna dell’anno” ai Real Estate Awards. Nel 2018 è stata inclusa tra i “RESI Trailblazers”, ovvero gli innovatori più influenti nel settore immobiliare secondo Property Week.

Nonostante la sua carriera cosmopolita, Donati ha sempre ribadito il suo forte legame con l’Italia. “Il mio futuro è qui, voglio contribuire allo sviluppo del Paese”, ha ammesso. Figlia di Milly e dell’imprenditore Angelo Donati (ha anche un fratello, Patrick), Angelica ha sempre evitato di sfruttare la notorietà della famiglia per riuscire nei suoi intenti, puntando solo sulle sue capacità.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Donati si è sposata nel 2023 con Fabio Borghese a Montevettolini, in Toscana. Un evento elegante, curato nei minimi dettagli, che ha visto tra gli invitati volti noti dell’impreditoria e del mondo dello spettacolo.