Milly Carlucci: “Ho cercato di non essere una mamma chioccia”/ “Devo tutto ad Arbore”

Milly Carlucci è stata ospite questa mattina nel consueto appuntamento del caffè con I Fatti Vostri. La nota conduttrice ha esordito raccontando una delle sue grandi passioni: “Ho una lunga storia con il pattinaggio artistico, ho dovuto smettere le gare per gli spostamenti fra università, liceo classico ecc e poi ho una piccola squadra per poter rimanere nell’ambiente”. In studio passano quindi le immagini di una giovane Milly Carlucci mentre danza in tv insieme al mitico Paolo Villaggio durante un vecchio programma Rai. La conduttrice ha aggiunto: “In moto ho combinato un sacco di guai, mi sono fatta proprio male, ma sono una sportiva, amo sciare, correre, amo tutto ciò che serve a farmi sentire viva. Chi nasce dallo sport non ne può più fare a meno”.

Sul suo scopritore Renzo Arbore: “Ci vuole il talento ma anche la fortuna. Andai a fare un’intervista alla prima tv romana, restai per tre mesi durante l’estate e mi notò Renzo: ‘Hai cambiato la mia vita e ti sarà per sempre debitrice e grata’”. Sulla scena famosa con Benigni: “Molto divertente, con Roberto ci conoscevamo dal gruppo Arbore”. Nel corso della sua carriera Milly Carlucci è stata anche una cantante: “Il mio manager, una persona che ho adorato e che ora non c’è più, credeva nel fatto che io dovessi essere completa, quindi cantare, ballare e fare un po’ tutto. La tv era diversa, la donna faceva la soubrette e serviva anche cantare”.

MILLY CARLUCCI: “A SCOMMETTIAMO CHE CI FACEVANO FARE LA DOCCIA…”

Il 1991 è l’anno della consacrazione di Milly Carlucci, chiamata alla conduzione di Scommettiamo Che: “Il Comitato ci faceva fare ad ogni fine trasmissione la doccia, c’era una cabina al centro del palco e io o Fabrizio dovevamo fare la doccia e Fabrizio si offriva molto spesso di farla al mio posto. Fabrizio ti adoro”.

Ma che mamma è Milly Carlucci? “Sono una mamma chioccia italiana che si è forzata di non fare la chioccia, pugnalandomi con dolore ma alla fine sono riuscita a non essere troppo apprensiva”. Chiusura dedicata ai sogni: “Io ho fatto solo la prima serata di Rai Uno, ci sarebbe tanto da fare quindi…”.

