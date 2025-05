La puntata odierna di Domenica In si apre con il racconto di una regina indiscussa della televisione italiana, pioniera da vent’anni alla conduzione di Ballando con le stelle: Milly Carlucci. Si parte dal prossimo appuntamento inedito con il talent che sarà una sorta di celebrazione dei due decenni di edizioni scandite da assoluto successo. La conduttrice ha poi passato in rassegna la sua carriera, focalizzandosi in particolare sugli esordi scanditi dall’incontro con Renzo Arbore: “Quando mi arrivò la sua chiamata nemmeno ci credevo: ‘Vuoi fare un provino per noi?’, e così è iniziato tutto”. Milly Carlucci ha poi aggiunto: “Mi ha regalato un’occasione unica, ha rivoluzionato la televisione con ‘L’altra Domenica’…”.

A gran sorpresa, arriva proprio la telefonata in diretta di Renzo Arbore che vista la sfilza di parole al miele da parte di Milly Carlucci si è sentito in dovere di intervenire per ringraziare la conduttrice durante la diretta di Domenica In. “Ha esagerato con i complimenti, grazie davvero, la chiamavo ‘La sorridente’…”.

Si passa poi a temi personali, agli affetti; Milly Carlucci ha gli occhi luccicanti ad ogni pensiero dedicato ai suoi genitori, baluardo necessario per costruire la donna di successo che è oggi. Eppure, convincere il papà non è stato facile: “Papà continuava a dirmi: ‘Ma perchè poi non ti laurei?’. Si è convinto che c’era una base di serietà quando il Presidente della Repubblica mi fece cavaliere. Lì fu orgoglioso e colpito, capì che avevo costruito una professione. Mamma? Lei è sempre stata dalla mia parte. Io facevo tutto di nascosto e mamma era mia complice…”.

Sempre a Domenica In arriva poi un momento toccante con protagonista Milly Carlucci; la conduttrice, trattenendo a fatica la commozione, ha ricordato Fabrizio Frizzi con il quale ha condiviso miriadi di esperienze professionali e umane. “E’ stato un dolore devastante, come uno strappo di un pezzo fisico; negli anni però il suo ricordo è diventato sorridente e gioioso, proprio come lui. Era una persona che in tv portava una sua umanità deliziosa; per me lui è ancora con noi, con quel simbolo di gioia di vivere”.