Milly Carlucci/ “Il cantante mascherato ha dietro un gran lavoro, oggi la finale!”

Milly Carlucci è pronta per la finale de Il Cantante Mascherato, lo show musicale di successo di Rai1. Venerdì sera finalmente il pubblico scoprirà chi si nasconde dietro le cinque maschere rimaste ancora in gara: il Mastino Napoletano, il Mostro, il Leone, l’Angelo e il Coniglio. Tra nomi e veri e presunti, la terza puntata de Il Cantante Mascherato ha regalato l’arrivo di tre ospiti speciali: Al Bano Carrisi, Max Giusti e Adriano Pappalardo, tutti e tre papabili vip nascosti sotto la maschera del Leone. In realtà durante la diretta tutti e tre hanno smentito di essere il Leone, generando così un’attesa davvero spasmodica sull’identità di una delle maschere più amate di questa prima edizione. Intanto la conduttrice, ospite del programma “La settimana Ventura” di Simona Ventura su Rai2, si è messa nei panni dei giudici giocando ad un versione rivisitata del suo show.

Milly Carlucci e la gaffe su Carolyn Smith

Ospite di Simona Ventura, Milly Carlucci ha cercato di scoprire l’identità di alcuni personaggi famosi nascosti dietro delle maschere in pieno stile “Il cantante mascherato”. La conduttrice però ha sbagliato tutte le identità non accorgendosi che tra quei personaggi ci fossero Katia Ricciarelli, Gigi D’Alessio e Al Bano Carrisi. La gaffe più grande però è arrivata quando Milly non ha riconosciuto l’amica Carolyn Smith con cui condivide da anni l’esperienza televisiva di “Ballando con le Stelle”. La ballerina, presidente di giuria di Ballando, ha dato come indizio un tatuaggio sul polso, ma la Carlucci chiamata a fare un nome ha detto: “forse è la Bruzzone? Lei ha tanti tatuaggi…” salvo poi accorgersi che dietro la maschera c’era la sua amica con cui collabora da circa 11 anni.

Milly Carlucci: “Il cantante mascherato? C’è stato un grande lavoro dietro”

Non solo, Milly Carlucci ha anche raccontato i segreti de Il Cantante Mascherato, lo show di successo campione di ascolti che sta appassionato il pubblico italiano e che la Rai avrebbe già confermato per una seconda edizione. “Mascherare le voci dei personaggi è stato parecchio difficile – ha rivelato Milly a Simona Ventura – “c’è stato un gran lavoro dietro, iniziato quando non sapevano ancora neppure della messa in onda dello show, ma avevamo già il cast pronto, nascondere le “s” e le “z” emiliane di Orietta Berti, per esempio, non è stato facile”. La conduttrice ha anche sottolineato quanto sia potente l’idea alla base del format e di come ne sia venuta a conoscenza: “navigo spesso su internet alla ricerca di nuovi format. Il cantante mascherato è nato in Corea e poi è stato lanciato negli Stati Uniti. Rai1 ha avuto coraggio a sperimentare questo show. Tutti ci affanniamo a dire ‘io nel cast ho questo, io nel cast ho quello’, ma con Il cantante mascherato questo non si può fare: è il primo programma con un cast segreto”.



