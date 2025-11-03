Milly Carlucci dedica un discorso ad Andrea Delogu a Ballando con le Stelle dopo la morte del fratello: le parole della conduttrice non convincono

Quella di Ballando con le Stelle di sabato sera non è stata una puntata come le altre. Tutti i concorrenti e i ballerini si sono presentati in pista con un dolore nel cuore, per quanto accaduto ad Andrea Delogu, concorrente dello show di Milly Carlucci, che solo pochi giorni fa ha perso il suo caro fratello Evan, di appena 18 anni. Evan ha perso la vita in un incidente stradale: dopo aver perso il controllo della moto che stava guidando, si è schiantato contro un palo ed è morto sul colpo. Il ragazzo, che aveva portato nella vita di Andrea una nuova gioia, era amatissimo da tutti: genitori, amici, chiunque lo conoscesse.

E immediatamente anche il mondo dello spettacolo si è stretto attorno ad Andrea Delogu, in primis i suoi compagni di Ballando con le Stelle che in queste settimane hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarla come professionista e come persona. A farsi portavoce di un messaggio di cordoglio è stata la padrona di casa, Milly Carlucci, ma qualcosa non è stato apprezzato dal pubblico.

Milly Carlucci, il discorso per Andrea Delogu non piace: “Le tempistiche…”

Milly Carlucci ha aperto la puntata di Ballando con le Stelle di sabato sera con lo spareggio tra la Signora Coriandoli e Beppe Convertini. Solamente dopo circa venti minuti, la conduttrice dello show ha chiamato vicino a sé Nikita Perotti, il ballerino di Andrea, e mandato un messaggio a casa alla conduttrice e concorrente di Ballando con le Stelle. Nel suo discorso, Milly ha ricordato quanto accaduto e rivolgendosi direttamente alla Delogu, ha detto: “Andrea… Quello che noi ti vogliamo dire è che non ci sono parole per lenire un dolore così grande in questo momento e non abbiamo la pretese di poterti dire niente in questo momento”.

Un bel discorso che però i telespettatori non hanno apprezzato. Il motivo? A detta di tanti sarebbe dovuto arrivare prima, in apertura di puntata, e non dopo 20 minuti dall’inizio del sesto appuntamento. Questo dettaglio ha infatti fatto storcere il naso a tanti.