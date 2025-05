La conduttrice di Ballando con le Stelle ha una forma davvero smagliante, ma qual è il segreto della sua bellezza? L’alimentazione specifica

Lo scorso 1 ottobre ha compiuto settant’anni e se la sua data di nascita non fosse nota, sarebbe davvero difficile credere che Milly Carlucci abbia davvero quest’età. Invece la conduttrice di Ballando con le Stelle ha da poco raggiunto questo traguardo e l’ha fatto in splendida forma. Per avere un corpo così tonico e in salute, il volto storico della Rai segue una precisa dieta.

La Carlucci, infatti, non ha mai nascosto di seguire un preciso regime alimentare non solo per la sua forma fisica, ma anche per la sua salute. La conduttrice ha parlato più volte del segreto della sua bellezza e di come si mantenga in forma.

Qual è la dieta di Milly Carlucci, cosa mangia la conduttrice di Ballando con le Stelle

Milly Carlucci ha parlato più volte di come per lei la dieta sia uno strumento di benessere non solo fisico, ma anche mentale. Da tempo è seguita sempre dalla stessa nutrizionista, Sara Farnetti, che le struttura un regime alimentare equilibrato e che risponda logicamente alle sue esigenze.

Per il volto della Rai una corretta alimentazione è davvero alla base di tutto, è funzionale non solo ad avere un corpo in forma, ma anche per assumere tutti i nutrienti necessario al fabbisogno fisico e mentale La Carlucci ha raccontato di essere intollerante al lattosio e al glutine e proprio per questo deve seguire un preciso regime alimentare.

Al posto della pasta normale, lei deve mangiare quella al grano saraceno. Off limits per la Carlucci anche i dolci, che potrebbero provocarle fastidiose infiammazioni. La conduttrice, però, di tanto in tanto si concede qualche sgarro con il cioccolato fondente, che le piace moltissimo. Per mantenere un aspetto tanto giovanile, però, la dieta non basta.

Più in generale, infatti, Milly Carlucci ha uno stile di vita molto sano, dove il mix tra corretta alimentazione, il giusto esercizio fisico e una buona cura della pelle, contribuisce a renderla così come la vediamo noi oggi, una donna di 70 anni in formissima. La conduttrice ha raccontato di avere la disciplina degli sportivi, cosa che le ha lasciato il tanto pattinaggio fatto quando era giovane. Così ogni mattina la conduttrice di Ballando con le Stelle dedica 30 minuti del suo tempo all’esercizio fisico, pedala con la bicicletta, fa le scale al osto dell’ascensore e completa ogni giorno i 10mila passi , quantità suggerita per il benessere del corpo.

Con tutti questi accorgimenti la Carlucci oggi ha un corpo tonico e un aspetto molto giovanile, dimostra molti meno anni di quelli che ha, complice anche una corretta cura della pelle, che tiene alla larga dal sole.