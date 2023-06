Milly Carlucci: “La D’Urso a Ballando? Solo rumor”/ “Ecco la verità sulla giuria…”

Milly Carlucci, la celebre conduttrice di Ballando con le stelle e Il cantante mascherato, è stata ospitata durante la diretta di Da noi a ruota libera da Francesca Fialdini, dove ha parlato proprio delle sue trasmissioni, oltre che della sua carriera e della sua vita privata. Partendo proprio dal lavoro, racconta che ora “sono in tour per Ballando on the road, alla ricerca dei ballerini più bravi del popolo italiano, e vedi gente dai 3 anni agli 80, le coppie, i malati che trovano sostegno nel ballo e nell’unirsi in gruppo, ci sono famiglie con bambini portatori di handicap. Insomma, non c’è solo il ballare per diventare campioni, ma come mezzo sociale per stare assieme, perché porta gioia”.

Milly Carlucci sul cast di Ballando con le stelle

Rimanendo in tema lavoro, Milly Carlucci racconta che “il nostro lavoro è fatica, che poi però non si deve vedere in trasmissione. I miei collaboratori, scherzando, mi chiamano il generale perché mi prendono in giro. Ovviamente ci deve essere una persona che prende le decisioni finali, ma siamo anche un gruppo che, senza peli sulla lingua, si dicono quello che pensano veramente. se qualcuno pretende di avere la leadership del pensiero, allora abbiamo fallito perché dobbiamo in realtà comprendere tutto quello che ci sta attorno”.

Mettendo, poi, un punto ai rumor sulla giuria di Ballando con le stelle, Milly Carlucci, divertita, racconta che “di gossip se n’è fatto tanto e posso dire che la giuria per ora non è stata riconfermata, perché stiamo facendo il cast e di giuria si parlerà a settembre dopo il cast. Il rumor su Barbara D’Urso e sull’incontro, in realtà, è stato di qualche anno fa, ci eravamo viste per Ballando per una notte, ma poi non s’è più fatto nulla”. Passando oltre, ha poi parlato anche di sé, sostenendo, per esempio, che “ho un rapporto con la mia immagine migliore di quella che avessi in passato. All’inizio non mi sono mai piaciuta, ne rivista nella persona che c’era nello specchio, ma negli anni sono migliorata, anche se non mi piace ancora rivedermi in trasmissione”. Confessando il suo idolo, invece, Milly Carlucci sostiene, decisa, che “il mio mito in assoluto è mio padre. Dopo che l’ho perso, a distanza di tempo, posso dire che la persona che è stata il mio faro, assieme a mia mamma, è papà. era una roccia e un pilastro, mentre con mamma avevo un rapporto diverso”.

