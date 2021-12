Milly Carlucci/ “Mio marito Angelo Donati è fan del mio lavoro ma…”

Milly Carlucci, uno dei volti storici della Rai, nonché tra le più apprezzate conduttrici, sarà tra gli ospiti del programma di domenica sera su Raiuno Festa di Natale condotto da Mara Venier. Durante la puntata di ieri sera di “Ballando con le stelle”, Milly Carlucci ha voluto rendere omaggio alla regista Lina Wertmuller. La padrona di casa ha voluto dedicare i primi istanti della trasmissione per omaggiare l’artista, che fu tra l’altro giudice di Ballando tra il 2006 e il 2007, spendendo per lei parole di affetto e stima: “Una stella meravigliosa del nostro cinema che ha saputo portarlo nel mondo”. Poi ha scherzato: “È stata anche giudice da noi, eccola qui in foto a fianco di Mariotto, 40 chili fa”.

Intanto si era parlato di Milly Carlucci come possibile conduttrice dell’Eurovision Song Contest. Milly Carlucci parla più di una lingua straniera: inglese, francese, tedesco e spagnolo a detta del suo curriculum, un dettaglio non da poco. Alla domanda “Sui social in tanti hanno fatto il suo nome come possibile conduttrice dell’Eurovision, le piacerebbe?” la Carlucci ha risposto senza indugi: “È un progetto bellissimo, io vengo da Giochi senza frontiere, il primo progetto europeo, inventato proprio per supportare l’Europa, si puntò sul gioco per far conoscere l’Europa. È un tipo di argomento che mi interessa molto”.

Milly Carlucci è sempre setata riservata sulla sua vita privata e ha spiegato questa scelta ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio 2: “Sono una persona che ha scelto da subito, appena mi sono sposata con Angelo, di tenere separate le due vite. Quella pubblica e quella privata. Mio marito è un grande fan del mio lavoro. Però lui poi fa l’ingegnere, la famiglia fa un’altra cosa. Non ho giocato al grande gioco del gossip, che è strumentale nel nostro lavoro per avere visibilità. Me ne sono tenuta fuori”. Il loro matrimonio non è stato mai scalfito neanche lontanamente da gossip e pettegolezzi, praticamente inesistenti sul loro conto: del resto la Carlucci ha sempre difeso strenuamente la sua vita privata da ogni tipo di intrusione mediatica. Qualche anno fa si era diffusa la voce di una crisi tra Milly e il suo amato Angelo Donati, prontamente smentita dalla conduttrice di Ballando con le stelle: “Il mio matrimonio è perfettamente integro. Un sito di Panama ha dato la notizia del divorzio tra me e Angelo sostenendo che io avevo deciso di produrre crema di bellezza e mio marito non era d’accordo. E in fondo all’articolo c’era il coupon per ordinare la crema. Una bella truffa che abbiamo denunciato alla polizia postale”.

La conduttrice ha dichiarato di essere stata in disaccordo con il marito solo quando dovevano decidere se avere il terzo figlio: “Angelo diceva che ci sarebbe stato troppo distacco d’età, che rischiavamo di essere i nonni di nostro figlio. E così, un po’ a malincuore, ho rinunciato”, aveva rivelato al Settimanale Oggi.



