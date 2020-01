Milly Carlucci “Mio marito è la mia cavia”/ E sulla questione Oradei-Kinnunen…

Milly Carlucci si prepara al grande ritorno in tv. Dopo l’autunno fatto di “personaggi” secondari e tante fiction, il grande show di Rai1 torna protagonista del prime time con la bella regina della rete pronta a scendere in pista e non solo con Ballando con le stelle, in onda da marzo, ma con tanti nuovi progetti a cominciare dal programma “Il cantante mascherato”, il cui format ha già conquistato gli Usa e la Germania, e finendo ad un “pezzo” di Ballando che potrebbe finire su RaiPlay. Lei stessa ha confermato che bisogna stare al passo con i tempi ed è per questo che la piattaforma streaming potrebbe ospitare una sorta di prequel di quello che poi sarà Ballando che vedremo da marzo. Riguardo alla questione “programma” e, in particolare, sul triangolo formato da Oradei-Kinnunen-Osvaldo che non ha fatto chiudere benissimo la scorsa edizione, la conduttrice intervistata da Novella 2000, rivela: “Sono due straordinari professionisti che hanno sempre contribuito al successo del programma non solo come insegnanti…sono due elementi preziosi che sanno gestire le loro questioni personali. L’amore è finito ma il rispetto rimane”. Sarà davvero così quando torneranno a ballare nel programma?

MILLY CARLUCCI USA IL MARITO ANGELO DONATI COME “CAVIA”

Dall’altro lato, proprio parlando d’amore, Milly Carlucci ha rivelato che il trascinatore nella vita privata è il marito Angelo Donati, il padre dei suoi figli. L’ingegnere non solo è sempre pronto a trascinarla in pista, anche nel vero senso della parola, ma spesso gli fa da “cavia” per il suo lavoro. Milly Carlucci ha ammesso di averlo trascinato negli Usa e in Germania per guardare proprio “Il Cantante mascherato” ed è stato lui a confermare che potrebbe essere un buon programma per l’Italia: “Non fa parte dell’ambiente e quindi è come se fosse uno dei nostri telespettatori, quando dice sì o no lo fa con sincerità, senza alcun tipo di retropensiero”. L’affiatamento a quanto pare funziona visto che il loro matrimonio è solido e duraturo, Milly saprà tenere insieme anche il suo cast nella nuova edizione di Ballando?

