Milly Carlucci commenta il successo di Ballando con le stelle 2024: “Quest’anno c’è una magia particolare”

Ballando con le stelle 2024 sta regalando grandi soddisfazioni a Milly Carlucci, soprattutto in fatto di ascolti. Anche quest’anno si è ripresentato il testa a testa con Tu sì que vales, su Canale 5, che Ballando sta però superando brillantemente. Cosa sulla quale si è espressa proprio la conduttrice nel corso di un’intervista rilasciata a SuperguidaTv: “Questa è una grande soddisfazione oltre che una bella conferma – ha confessato Milly Carlucci – Ballando con le Stelle, con gli inevitabili alti e bassi, è sempre stato un successo ma quest’anno sembra esserci una magia particolare. Non bisogna fermarsi però, siamo solo all’inizio, la strada è lunga e difficile.”

La forza, d’altronde, sta soprattutto nei concorrenti, come Milly ha tenuto a sottolineare: “Lo scorso anno avevamo un cast prestigioso e abbastanza maturo. Quest’anno siamo riusciti a coniugare il prestigio con dei concorrenti più giovani.”

Nell’intervista si è poi parlato del possibile ritorno nel cast dei maestri di Ballando di Raimondo Todaro. Dopo essere stato per anni volto del programma, il ballerino lo ha lasciato per tuffarsi nel mondo di Amici di Maria De Filippi, in cui ha lavorato come professore per alcuni anni. Quest’anno il suo posto è di Deborah Lettieri ma, a quanto pare, non c’è margine per il ritorno di Todaro a Ballando, almeno stando alle dichiarazioni di Milly Carlucci, che ha detto: “A tutte le persone che ho incrociato, specialmente ai ballerini a cui ho dato fiducia e che grazie a Ballando hanno trovato un loro spazio nello spettacolo, posso solo augurare il meglio ma poi le storie finiscono.” Parole decise che ben chiariscono qual è la posizione della conduttrice sulla questione.

