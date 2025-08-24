Barbara D'Urso e la verità sul cachet a Ballando con le stelle: "Non ha pagato la Carlucci"

Si avvicina l’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle e tra i protagonisti troveremo anche Barbara D’Urso, la celebre conduttrice che per anni ha tenuto compagnia a milioni di telespettatori di Mediaset. Per la presentatrice campana sono tante le voci che si sono sparse nelle ultime settimane in particolare riguardo al cachet percepito, con indiscrezioni riguardo a cifre di 60-70 mila euro che però non hanno trovato conferme totali. Il portale DavideMaggio.it nei giorni scorsi ha provato a snocciolare qualche numero a riguardo:

"Il fidanzamento tra Amanda Lecciso e Iago era finto"/ Bomba sulla coppia del Grande Fratello

“Stando a Repubblica, per la sola Barbara d’Urso si sarebbero sborsati 50-70.000 euro a puntata” scrive il giornalista. Roberto Alessi ha fornito invece un’altra versione dei fatti, il giornalista e direttore di Novella 2000 ha ammesso che la D’Urso avrebbe accettato di partecipare alla trasmissione con la metà del cachet percepito solitamente e soprattutto Milly Carlucci non avrebbe pagato di tasca propria la D’Urso per scendere in pista su Rai1.

Barbara D'Urso, il dolce ricordo della madre scomparsa: "Ovunque tu sia..."/ "Quando è morta avevo 11 anni"

Barbara D’Urso a Ballando con le stelle, smentita l’ipotesi del ricco cachet

La partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle di Milly Carlucci ha già sollevato grande attenzione in queste settimane, non resta che comprendere ulteriori dettagli riguardo al cachet fissato per la partecipazione della conduttrice.

Nessun esborso grasso da parte della Rai e tantomeno da parte di Milly Carlucci, che ha solo il merito di aver spinto per portare in gara l’ex padrona di casa di Pomeriggio Cinque. Ma non è stato effettuato alcun bagno di sangue al contrario di quanto teorizzato negli ultimi giorni, tra un’indiscrezione e l’altra che si sono guadagnate spazio. Nessuna cifra tra 60 e 70 mila euro a puntata, Barbarella avrebbe accettato di rimettersi in gioco per numeri ben diversi da quelli a cui era abituata dalle parti di Cologno Monzese.

Serena Brancale, il dolore per la morte di mamma/ "Ho un modo di tenerla ancora in vita", la confessione choc