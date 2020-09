Milly Carlucci “Non mi sono mai sentita bella”/ “Ballando? Tamponi ogni 4 giorni…”

Milly Carlucci a “Oggi è un altro giorno” per presentare la nuova edizione di Ballando con le Stelle. “C’era una piccola cosa sbagliata sul filmato”, ha subito constatato la conduttrice, ma non era una “ramanzina” nei confronti del programma. Infatti poi ha spiegato: “Il filmato è stato realizzato quando pensavamo di andare in onda il 12, poi abbiamo avuto due positivi nel cast, quindi partiamo il 19”. La conduttrice del dance show ha spiegato che è stata dura rimandare il programma già in primavera. “Avevamo i motori accesi, pronti per partire… Allora devi evitare di perdere l’umore. Pensavamo di riuscire a fare un’edizione per aprile e maggio, ma era troppo complicato. C’era una situazione di impossibilità di circolare negli studi”, ha raccontato nello studio del nuovo programma di Rai1. Ma hanno trovato comunque una soluzione per ripartire in sicurezza a settembre, anche se non sono mancati gli ostacoli.

MILLY CARLUCCI, TRA BALLANDO E LA VITA PRIVATA…

Inizialmente Milly Carlucci e gli autori di “Ballando con le Stelle” hanno usato dei quadrati a terra per far ballare a distanza i concorrenti. “Poi l’abbiamo superato grazie ai tamponi. Ne facciamo ogni 4 giorni, come nello sport. Così siamo sicuri di poter stare vicini”. La conduttrice ha poi spiegato a “Oggi è un altro giorno” su Rai1 che così hanno scoperto i due positivi: Samuel Peron e Daniele Scardina. Ma Milly Carlucci si è poi raccontata svelando che da ragazza si sentiva brutta: “La nostra concezione di bellezza varia anche in base all’epoca in cui vivi. Si puntava sulle donne magre, con poco seno, quasi anoressiche. Quando ho capito di essere bella? Mai. Io sono alta e ho due spalle grandi, ma dentro sono molto piccola. Sono romantica e fragile”. Crescendo però è uscita dalla sua “zona di sicurezza”. Infine, Milly Carlucci ha replicato a chi la definisce perfettina: “Sono percepita così nell’ambito dei programmi che faccio. Posso presentarmi sciatta in tv? Ma a casa è diverso”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA