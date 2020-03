MILLY CARLUCCI/ Nuova formula per ‘Ballando con le stelle’? (Da noi a ruota libera)

Brutte notizie per Milly Carlucci: a causa della recente epidemia di Coronavirus, Ballando con le stelle potrebbe non andare in onda. La prima puntata del programma era prevista per sabato 28 marzo, ma a quanto pare – a meno di un cambio nel meccanismo di gara – Ballando dovrà slittare perlomeno di qualche mese. Ma non è l’unica trasmissione a essere saltata in questi giorni: anche La corrida, condotta da Carlo Conti, ha dovuto chiudere i battenti per via dell’assenza del pubblico (che nel format gioca un ruolo fondamentale). Il problema di Ballando è l’impossibilità di rispettare la distanza di sicurezza tra i partecipanti alla gara. Tanto per fare un esempio, ieri sera a Porta a porta non c’è stata nemmeno l’abituale stretta di mano tra Bruno Vespa e gli ospiti di turno, tra cui – guarda caso – figurava la stessa Carlucci. Ora, al posto della consueta programmazione, potrebbero andare in onda spettacoli teatrali e film di recente uscita, che a loro volta sono stati sospesi a causa del virus. Ma è ancora tutto in divenire: in questi giorni, l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, ha convocato una riunione con i suoi collaboratori per meglio definire il da farsi.

Milly Carlucci: nuova formula per Ballando con le stelle

Milly Carlucci potrebbe sventare la chiusura di Ballando con le stelle pensando a una nuova formula di esibizione per i concorrenti in gara. Infatti, a questo punto, potrebbe risultare conveniente che i Vip si esibiscano da soli e non più in coppia. Per ora si tratta di voci di corridoio; ma, vista l’imminenza della messa in onda, confidiamo che un’eventuale conferma arriverà a breve. Nel cast di Ballando dovrebbero esserci Barbara Bouchet, il pittore Antonio Mara Catalani, l’attore Gilles Rocca, il pugile Daniele Scardina e – forse – anche la figlia di Adriano e Claudia Mori Rosalinda Celentano.

Milly Carlucci replica alla curiosità dei fan

Intanto, più che sull’emergenza, il pubblico di Ballando con le stelle si concentra sugli spot andati in onda nei giorni scorsi che vedono Milly Carlucci protagonista. A detta di alcuni, in video risulta evidente che la conduttrice indossi una parrucca. Su Twitter si scatena la curiosità, e sul web è pieno di indiscrezioni circa il “rimedio” a cui Milly sarebbe dovuta ricorrere per far fronte alla sua presunta alopecia. La verità? Be’, ci pensa lei stessa a svelarla, in un’intervista al settimanale Oggi: “In realtà non mi sono mai piaciuta, detesto la lunghezza dei piedi e ho paura di rimanere con tre capelli in testa. Cerco di non stressarli usando le extension. Sono una necessità, a me stanno bene i capelli lunghi”. Niente parrucche, dunque, ma solo qualche extension.



