Ballando con le stelle, Milly Carlucci spiega il rifiuto di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello: "E' una donna intelligente che va mostrata al pubblico"

Selvaggia Lucarelli sarà in giuria a Ballando con le stelle ancora una volta, confermando un sodalizio artistico che prosegue da tanti anni. E ancora una volta la celebre giornalista resterà nel programma di Rai1, dopo aver respinto le sirene del Grande Fratello, con Simona Ventura che avrebbe tentato di portare la Lucarelli sulla poltrona prima di puntare sulle tre vecchie glorie del reality. Intervenuta oggi in conferenza stampa, Milly Carlucci, padrone di casa del dancing show di Rai1, ha parlato della permanenza di Selvaggia Lucarelli:

Francesca Mozer e Adelmo Blue, chi sono la moglie e il figlio di Zucchero/ "Con lui ho una doppia anima"

“Sono contenta che ogni sabato sera stia lì al bancone, perché porta un pensiero insolito, mai banale. È una donna intelligente e le donne intelligenti vanno mostrate al pubblico. Soprattutto alle ragazze più giovani” ha detto la conduttrice lasciandosi andare alla verità sulla permanenza di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. Niente da fare dunque per chi sperava di vedere la pungente opinionista in poltrona al GF.

Irene e Alice, chi sono le figlie di Zucchero/ Una delle due partecipò a Sanremo quattro volte

Ballando con le stelle, la carezza di Milly Carlucci per Selvaggia Lucarelli

La conduttrice di Rai1 ha poi speso altre parole al miele nei confronti di Selvaggia Lucarelli durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Ballando con le stelle. “Selvaggia è una persona di una libertà intellettuale assoluta, non credo ci sia nessuno che possa condizionarla. O indurla a fare delle cose” le parole della conduttrice.

Durante la presentazione della nuova stagione del programma, Milly Carlucci ha colto l’occasione anche per confermare la giuria in toto, come ormai risaputo. Troveremo Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, volti storici della trasmissione. Adesso non resta che attendere l’inizio del viaggio di Ballando con le stelle, con un cast ricco di grandi nomi, da Barbara D’Urso a Fabio Fognini e Nancy Brilli, pronti a darsi battaglia in pista.

Zucchero, chi è e perché si chiama così?/ La curiosa scelta del nome d'arte: "Oggi mi imbarazza perché..."